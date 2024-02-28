Календарь «Краснодара» и «Зенита» на финиш сезона. Кому удобнее бороться за чемпионство?

В РПЛ осталось провести 12 туров. Плюс матчи Кубка России, календарь которых определён пока условно. Но после осенней части в лиге два очевидных претендента на чемпионский титул — «Краснодар», набравший 38 очков, и «Зенит» с 36 баллами. Остальные отстают: «Динамо» (32), «Локомотив» (31) и «Спартак» (30). Понятно, что три московских клуба вряд ли откажутся навязать борьбу, но по состоянию на февраль их шансы зацепиться за титул невелики.

Клубы, как известно, любят критиковать календарь, постоянно указывая на нюансы, которые ставят их в неравное положение. Однако в весенней борьбе у «Краснодара» и «Зенита», вероятно, уже не будет времени кого-то винить.

У «Краснодара» четыре дальних выезда. И три игры подряд на своем поле

В Краснодаре до сих пор не открыли аэропорт. Возможность летать помогла бы команде в борьбе с «Зенитом», но тестовые полёты не принесли желаемого результата. Как минимум в марте клуб будет функционировать в прежнем режиме — ради дальних выездов тратить пять-шесть часов на путь до ближайшего аэропорта, а для менее солидных дистанций использовать поезд.

«Краснодару» в этом плане частично повезло с рестартом. Два матча без долгой дороги. В 19-м туре команда Владимира Ивича встретится с «Рубином» на своём поле, а через неделю на поезде или автобусе доедет до соседнего Ростова-на-Дону. Пока совсем не кошмарно. Потом уже, вероятно, придётся полетать или на много часов засесть в поезд — в середине недели игра с «Химками» в Кубке. Здесь, кстати, важная деталь: «Краснодар» зашёл в плей-офф через Путь регионов. То есть любое поражение приведёт к вылету из турнира.

С учётом борьбы команды в чемпионате, не проще ли будет в первом же раунде отпустить второй турнир и сконцентрироваться на главном? Конечно, публично об этом никто не объявит. И побеждать важно всегда. Но любопытно будет оценить настроение игроков во время матча с командой из Первой лиги.

После кубковых матчей лига уйдёт на долгую паузу (21-й тур перенесён из-за выборов президента РФ, а потом международное окно), и только через три недели выезд в Москву на матч с «Локо». Это неприятный момент, ведь у лидеров РПЛ немало игроков сборных. Получается, им сначала надо будет добраться до Краснодара, а потом — до Москвы. Потенциально это самый непростой отрезок сезона. Ведь через неделю после «Локо» уже игра с «Пари НН», и тоже в гостях. Следовательно — новый перелёт.

Потом три матча подряд дома. Из-за того самого переноса тура. Но встречи уместятся примерно в 14 дней. А могут добавиться и кубковые игры.

В последних пяти турах у «Краснодара» самолёт до Самары, Москвы, а в предпоследнем — близкая дорога до Сочи. Закончат чемпионат они на своём поле матчем с «Динамо». Если предположить, что «быки» действительно пожертвуют Кубком, то календарь выглядит неплохо. Другой момент, что с появлением дополнительных матчей график, естественно, будет усложняться. Впрочем, уж кому-кому, а этой команде к долгим переездам точно не привыкать.

У «Зенита» два выезда в города без аэропортов. И сложная концовка

В Санкт-Петербурге с аэропортом всё в порядке. Поэтому в этом отношении «Зениту» проще. Правда, в первом же туре после рестарта у них топ-соперник — «Спартак». Хорошо ещё, что под крышей — играть в марте в северных регионах проблематично. Сразу после этого выезд в Екатеринбург. Прогнозируются −5°С и снег, который до этого будет идти неделю. Ощущение, что на местном стадионе у сине-бело-голубых возможны приключения.

Потом возвращение в Петербург на ответный кубковый матч с «Динамо». В первом команда Семака уступила (0:1). Сейчас постараются реабилитироваться. Но даже в случае поражения «Зенит» спустится в Путь регионов, и там уже не будет права на ошибку.

Долгую паузу, связанную с выборами и матчами сборных, «Зенит» займёт выездом в Белград, где его ждёт товарняк с «Црвеной Звездой». Сразу после — вылет в Самару, домашняя встреча с «Балтикой», а в середине апреля — первый в весенней части сезона матч в городе без аэропорта. Это как раз Краснодар. Скорее всего, маршрут будет традиционным: самолёт до Ставрополя и дальше автобус.

Потом две домашние игры, однако концовка сезона выйдет горячей. Два подряд выезда: сначала — к «Динамо», потом — к «Факелу» (здесь самолёт до Тамбова и автобус). Дальше — домашний матч с ЦСКА, традиционно тяжёлый путь в Грозный к «Ахмату» и финиш сезона на своём поле с «Ростовом».

Всё это без матчей Кубка России. А они, по опыту прошлого сезона, окажут влияние на календарь. Для «Зенита» даже хорошо, что год назад он закончил выступление в турнире уже в марте, уступив «Динамо». Может, не будь этого, чемпионская гонка оказалась бы более интригующей.

А что у остальных клубов?

У «Динамо» уникальная ситуация: первые четыре матча в РПЛ они проведут в Москве. Причём на своём поле. И раз сгоняют на Кубок в Питер — очень удобно. Дальше, конечно, придётся слетать в Екатеринбург и Оренбург, но это хотя бы города с аэропортами. Только в последнем туре неудобство, когда придётся добираться до Краснодара. В остальном всё достаточно комфортно.

У «Локомотива» и вовсе не осталось ни одного выезда в города без аэропортов. Первые три тура — в Москве, потом съездить в Грозный, Казань, Нижний, Оренбург и Калининград. Очень даже живописные места. Только раз придётся напрячься, когда в середине апреля две гостевые встречи подряд. В остальном календарь благоприятный. Опять же, если не учитывать Кубок России.

«Спартак» после выезда в Петербург надолго осядет в Москве. Там несколько матчей РПЛ, и даже Кубок в столице. Первая гостевая встреча — в середине апреля в Сочи. Сразу после — Ростов, куда проблемно добираться, но в остальном без приключений. Два из трёх последних матчей — на своём поле. Правда, 30-й тур в гостях — с «Оренбургом».