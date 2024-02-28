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11:01 (мск), источник: Sport24

Владимир Быстров: Приходил на тренировку с перегаром. Даже не выходил на поле — шел в баню

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров признался, что приходил на тренировку с похмелья.

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Источник: РИА "Новости"

— Радимов говорил, что хоккеистов невозможно перепить. Это правда?

— Бывало, что пил с хоккеистами. Честно, не пытался их перепить, но, когда я уже уезжал домой, они еще сидели [пили]. Понимаешь, вот они приходят на тренировку утром с перегаром, тяжело, а там лед, прохладно. А футболисты приходят — и там солнце, +20. Хреново, идти невозможно. А хоккеисты оттулкнулись, прокатились — и полегче.

— Вы приходили с перегаром на тренировку?

— Когда турнирная задача уже была решена, конечно, приходил. И я даже не выходил на поле. Постоял на построении — и в баню восстанавливаться, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.

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