Владимир Быстров: Приходил на тренировку с перегаром. Даже не выходил на поле — шел в баню
Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров признался, что приходил на тренировку с похмелья.
Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров признался, что приходил на тренировку с похмелья.
— Радимов говорил, что хоккеистов невозможно перепить. Это правда?
— Бывало, что пил с хоккеистами. Честно, не пытался их перепить, но, когда я уже уезжал домой, они еще сидели [пили]. Понимаешь, вот они приходят на тренировку утром с перегаром, тяжело, а там лед, прохладно. А футболисты приходят — и там солнце, +20. Хреново, идти невозможно. А хоккеисты оттулкнулись, прокатились — и полегче.
— Вы приходили с перегаром на тренировку?
— Когда турнирная задача уже была решена, конечно, приходил. И я даже не выходил на поле. Постоял на построении — и в баню восстанавливаться, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.