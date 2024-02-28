Владимир Быстров: Приходил на тренировку с перегаром. Даже не выходил на поле — шел в баню

— Радимов говорил, что хоккеистов невозможно перепить. Это правда?

— Бывало, что пил с хоккеистами. Честно, не пытался их перепить, но, когда я уже уезжал домой, они еще сидели [пили]. Понимаешь, вот они приходят на тренировку утром с перегаром, тяжело, а там лед, прохладно. А футболисты приходят — и там солнце, +20. Хреново, идти невозможно. А хоккеисты оттулкнулись, прокатились — и полегче.

— Вы приходили с перегаром на тренировку?