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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Генич назвал клуб РПЛ, который лучше всех остальных провел зимнее трансферное окно

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич назвал клуб Российской Премьер-Лиги, который лучше всех провёл зимнее трансферное окно.

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Генич назвал клуб РПЛ, который лучше всех остальных провёл зимнее трансферное окно | Источник: Чемпионат.com

«Кто лучше обогатил свой футбольный потенциал этой зимой? Зимой, как правило, большие трансферы не совершаются. Это в основном точечные, косметические усиления. Какие-то бреши у команд были, которые они в меру своих проблем закрывали.

Первый месяц лучше всех выступил “Зенит”, безусловно. И Артур, и Педро, и Нино — это всё хорошие приобретения. Плюс Ахметов. Мне кажется, с точки зрения российского футболиста он хороший вариант для изменения игры и хорошее подспорье, чтобы игру усиливать.

“Спартак” усилил одну позицию. Мне понравился трансфер “Локомотива” — защитник Ньямси, мощный, крепкий, у них действительно была проблема с центром обороны. У “Динамо” и так перебор игроков, и там никого этой зимой не подписали.

Очень интересные трансферы у “Ростова”. У ЦСКА возвращение Дивеева можно рассматривать как трансфер вполне полноценный, потому что в первой части его практически не было. Остальные команды себя скромно вели, может, в тишине укреплялись. Но первый месяц — это “Зенит”, а Угальде — это интрига для “Спартака”, — сказал Генич в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.

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