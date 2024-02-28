«За “Спартак” отдам все. Но глупо отказываться от Европы из-за денег». Интервью Руслана Литвинова

Руслан Литвинов — один из ключевых игроков «Спартака» в прошлом сезоне. В старте Литвинов закрепился еще при Руе Витории, но после прихода Гильермо Абаскаля Руслан обрел новый статус и без потери качества выходил на двух позициях — опорника и центрального защитника.

В этом чемпионате «Спартак» штормит — так, что даже Литвинов на время выпадал из основы после результативной ошибки в августовском матче с «Уралом» (2:3). Руслан вернулся в старт только в конце октября — «Спартак» перешел на новую схему, в которой Литвинов вместе с Данилой Пруцевым управляет игрой из центра поля.

Александр Дорский поговорил с Литвиновым о причинах турбулентной первой части сезона и отношении к месту на скамейке и планах на отъезд в европейский чемпионат (спойлер: здесь вас наверняка восхитят ответы Руслана).

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— «Спартак» встречал 2023-й как главный конкурент «Зенита». Итог — лишь бронза в прошлом сезоне и скомканная первая часть этого. Почему так получилось?

— Главная задача больших команд — быть стабильными в каждой игре. Мы с ней не справились — может, после прошлой зимы что-то пропало. Конечно, мы рассчитывали на борьбу за золото, но в итоге даже не удержали серебро.

Но «Спартак» — еще молодая команда, многим ребятам 20−22 года, через такие этапы тоже нужно пройти. По молодежной сборной я знаю ребят из «Краснодара»: они преодолели тяжелый период, сыграли несколько десятков матчей в РПЛ и стали лидерами команды.

— Даже после неудачной прошлой весны ты говорил, что состав «Спартака» не слабее зенитовского.

— Да, и сейчас ничего не изменилось. Например, сейчас мы стали разностороннее за счет покупки Угальде — он совсем не похож на Соболева по стилю игры.

— Самые сильные составы в лиге — у «Спартака» и «Зенита»?

— Подтянулся «Краснодар», «Динамо» очень сильно прибавило в атаке, Тюкавин вообще один из лучших нападающих в лиге.

Так что выделил бы четыре команды, которые по индивидуальным качествам игроков должны бороться за золото.

— А кто сильнее как команда?

— По первой части сезона — «Краснодар». Когда мы разбирали их, увидели, насколько четко они действуют и в атаке, и в обороне. На всех участках поля каждый игрок знает, что нужно сделать в следующую секунду. Безусловно, это заслуга не только ребят, но и Ивича.

«Спартак» тоже прибавляет. Понятно, тяжело делать глобальные выводы по товарищеским матчам на сборах: разная степень подготовки к играм и у футболистов, и у целых команд, разные тренерские цели. Так что о нашей зимней подготовке можно будет что-то сказать только после «Зенита». Но по концу осени мы обрели стабильность.

— В ней ты видишь отличия от прошлого года?

— Мне кажется, осенью мы и индивидуально, и командно ошибались больше, чем год назад. Половина лиги пропустила меньше нас — естественно, нужно прибавлять.

Сильно предсезонка не поменялась, но теперь мы больше работаем над обороной. На сборах Абаскаль много показывает видео с игрой зарубежной команды, некоторые оборонительные игроки будто рождены именно для такого футбола. Нас тяжело с ними сравнивать, потому что в этом клубе достаточное количество оборонительных игроков — опытные ребята, которые многое прошли в карьере, но показ их действий — понятный путь к прогрессу, так как есть четкий ориентир.

— Что это за команда?

— Давай об этом конкретно поговорим, если мы прибавим в обороне весной. Пока не хочется громких слов.

— Раньше по обороне никого не показывали?

— Изучали «Ман Сити», но, думаю, для большинства это эталон атакующей игры: открывания за спину, перемещения, после которых у соперника кружится голова.

Так что раньше больше говорили про атаку, а теперь у нас два ориентира.

В команде не обсуждали слова Джикии и его агента. Литвинов хочет, чтобы капитан остался в «Спартаке»

— Ты говоришь об обретении стабильности, но на втором сборе был пожар: заявления Вадима Шпинева, агента Джикии, затем выступление Георгия. Как это воспринимается изнутри?

— Я переживаю за всех игроков «Спартака». Конечно, особенно за тех, кто меня поддерживал на каждом этапе в основе команды.

В команде это особенно не обсуждалось, мы больше узнаем о ситуации из медиа. Возможно, Георгий не хотел делиться деталями с другими игроками, чтобы команда не нервничала еще больше. Со своей стороны мы постарались оказать ему максимальную поддержку, хотели, чтобы ситуация успокоилась.

Понимаю, что медиа пытаются раздуть эту историю, но внутри она не слишком ощущается, глобально мы общаемся так же, как и раньше.

— Безусловно, медиа раскручивают историю, но на основе слов агента и игрока.

— Мне тяжело это обсуждать. Наверное, то, что происходит в команде, должно в ней и оставаться. Здесь получилось немного по-другому.

Надеюсь, спустя время об этой истории мы будем вспоминать с улыбкой. Конечно, я хочу, чтобы Джикия остался в «Спартаке».

Разбор матча с «Уралом» и скамейки после него: перед третьим голом нужно было выбить мяч, нормально воспринял спуск в запас

— У тебя тоже была непростая ситуация по ходу сезона — скамейка после матча с «Уралом» (2:3). Как оцениваешь ту игру?

— Не скажу, что это худшая игра в карьере, потому что и до нее были матчи, в которых я привозил голы. Неприятно, когда из-за тебя пропускают решающий гол на последних минутах — этих очков «Спартаку» может не хватить в конце сезона. Но не более. Это футбол, в котором все ошибаются.

— Главная ошибка в том матче — перед третьим голом?

— Вся игра не получилась, ошибался и в первом тайме, проигрывал борьбу. Понятно, что все больше говорили про третий гол «Урала» — он на поверхности. Кто-то считал, что ошибся я, кто-то обвинял Свинова, но мне кажется, это не так важно: в той ситуации я мог сыграть гораздо проще, выбить мяч в аут. Если бы сделал так, никакого гола не было бы.

Понимаю, что после такого нужно вернуть доверие тренера, партнеров, а главное — болельщиков, которые живут «Спартаком». Думаю, для них это был самый сильный удар.

Спасибо им, а также команде за поддержку. Джикия и Зобнин объясняли, что в их карьерах было много таких моментов и что главное — реакция на неудачу. Это была не последняя игра в карьере, плохих моментов не избежать — нужно двигаться дальше.

— Что после «Урала» говорил Абаскаль?

— Через пару дней после матча он сказал: «Если игра не идет, нужно действовать проще». Ну и что я должен доказывать, чтобы вернуться в основу, и больше не допускать таких ошибок.

— Как ты воспринял место на скамейке?

— Абсолютно спокойно. Когда я был совсем молод, получал шанс после ошибки игрока старта. Почему такое не должно произойти в обратную сторону? Главное — сосредоточиться на исправлении ошибок.

— Через пару недель ты и Пруцев прекрасно сыграли с «Динамо» на Кубок (4:1), но в следующем матче РПЛ (против «Краснодара» — 0:2) снова не попали в старт. Меня очень удивило такое решение Абаскаля.

— Меня — точно нет. На неделе сыграли в Кубке, впереди была гостевая игра чемпионата, да еще и с непростой логистикой. Поэтому изначально понимал, что будет ротация.

Мы уже обсуждали силу «Краснодара»: против них нельзя выходить на поле, если ты не чувствуешь стопроцентную готовность. Если я был готов на девяносто, почему должен был обязательно выходить в старте? Так что спокойно отнесся к решению Абаскаля. Плюс во втором тайме вышел на замену — никаких проблем.

Недавно «Байер» разгромил «Баварию» (3:0). Каждый гол отмечали абсолютно все игроки, хотя в старт не попали, например, Фримпонг и Хофманн. Это хороший пример командности: даже если ты где-то сыграл поменьше, искренне радоваться за других и общий успех.

В обороне Литвинову пока не хватает физики — в центре играет за счет интеллекта

— В прошлом сезоне «Спартак» проводил лучшие матчи со схемой 4−3−3, в которой ты был опорником. В конце осени 2023-го вы перешли на 4−4−2, где ты играешь в центре поля с Пруцевым. Есть какие-то отличия?

— В 4−3−3 всегда остаешься сзади, понимая, что вперед могут сбегать восьмерки. В 4−4−2 нужно больше следить за действиями партнера по центру поля: если он убежал вперед, ты остаешься — и наоборот. Если мы выходим в паре с Пруцевым, то за движение к чужой штрафной больше отвечает он. Даня — моторчик.

— Как возникла идея с твоим переводом в центр обороны?

— Еще в академии меня пробовали центральным защитником, последние полтора-два года перед выпуском в основном играл в обороне. В молодежку и «Спартак-2» переходил скорее как защитник, но в последний период в «двойке» уже использовали в центре поля. Там меня заметил Тедеско, пригласил в основу — и на тренировках чаще ставили в середину. Правда, в играх Доменико выпускал в защиту, но мне было все равно: это же первые матчи за основу.

Когда пришел Ваноли, «Спартак» перешел на трех центральных защитников. Кофрие пропускал первый матч после рестарта из-за дисквалификации — и Ваноли решил попробовать меня на месте правого центрального защитника. Так более-менее постоянно стал играть сзади.

— Чего тебе не хватает для стабильной и качественной игры в обороне?

— Физики, потому что в центре поля я старался играть за счет ума и хитрости. После перехода в основу говорили: если не буду работать в зале, скорее всего, не останусь в «Спартаке».

Правда, у меня такая генетика, что даже после долгой работы в зале мышцы сильно не растут. Но сильного роста и не нужно: при резком наборе мышечной массы становишься медленнее.

— Над чем работаешь больше всего?

— Над всем, потому что при работе над чем-то конкретным просядет другое. Когда переходил в основу, мне не хватало силы в обеих ногах — закачивал и левую, и правую с Владимиром Чепзановичем (тренер «Спартака» по физподготовке с 2019-го по 2022-й — Sports.ru). Сейчас с этим все в порядке.

— Против кого было сложнее всего в центре обороны?

— Не могу выделить, потому что в РПЛ достаточно мощных и достаточно быстрых нападающих. Больше всех мне запомнился Мэддисон, когда играли с «Лестером» в Лиге Европы. Это просто страшный сон: очень легкий, потрясающе работает с мячом.

— Говорил, что пример опорника — Родри. А центрального защитника?

— Серхио Рамос. Возможно, потому, что я с детства болею за «Реал». Рамос — лидер, который даже после неудачных моментов заводил команду так, что она делала все, чтобы перекрыть их.

— Ты лидер «Спартака»?

— Пятьдесят на пятьдесят, но стараюсь к этому идти. Нужно быть не только хорошим игроком, но и заводить партнеров, постоянно подсказывать на поле. Иногда у меня это получается.

Конфликт сборной и Абаскаля из-за травмы Литвинова: как все было на самом деле?

— Еще одна непростая осенняя ситуация, связанная с тобой, — конфликт Абаскаля и сборной. Как все было на самом деле?

— Никакого негатива не было, ситуацию раскрутили на ровном месте, в ней не было ничего интересного.

Когда поехал в сборную, почувствовал боль. У игроков такое происходит постоянно: что-то покалывает во время тренировки или игры, после делаешь процедуры, боль уменьшается. Я говорил с Карпиным и тренером сборной по физподготовке: «Появилась проблема. Что делать?» Мне расписали план действий — я его полностью выполнил. Да и острой боли не было — когда она есть, естественно, говорю об этом.

В матче с Катаром осознал, что проблема не ушла. Вернулся в «Спартак», поговорил с Абаскалем и медицинским штабом — решили, что нужна пауза, чтобы не усугубить повреждение.

— В Катаре ты отыграл почти полный матч. Если чувствовал дискомфорт, почему не попросил замену?

— Я ощущаю проблему, когда есть резкие развороты, перемещения боком. В основном это происходит в центре поля. В обороне нужно просто выбрать позицию — все поле видишь лицом. Когда вернулся в «Спартак» и начал тренироваться на позиции опорника, понял, что боль не дает играть в полную силу.

— Какой вывод из этой истории?

— Наверное, самое правильное решение — остановиться и сказать: «Я не могу». Но в тот момент я не чувствовал острой боли, такая проблема возникла впервые в жизни, поэтому продолжил работу.

— Ты видишь необходимость в сборной сейчас?

— Конечно, сборная нужна. Я с детства мечтал о попадании в нее, игре вместе с лучшими футболистами России. С детства болею за «Спартак» — его тренировал Карпин.

Поэтому я всегда рад, когда получаю вызов. Но, естественно, хочется, чтобы побыстрее все устаканилось — и мы снова участвовали в международных турнирах.

Согласится на переход в Европу почти на любые условия, но сначала хочет завоевать чемпионство со «Спартаком»

— Ты говорил, что никогда не перейдешь в ЦСКА и «Зенит». Не опасно ли такое говорить?

— Сейчас я счастлив в «Спартаке» — клубе своей жизни, готов за него отдать все. «Спартак» — это все для меня, мой папа болел за клуб, привил эту любовь мне, я все делал, чтобы попасть сюда. Какой смысл говорить о ЦСКА и «Зените»?

Я помню тот вопрос, он подразумевал «да» или «нет». Сам стараюсь не говорить громких слов, чтобы потом их нельзя было притянуть к чему-то.

— Но сейчас ты говоришь, что «Спартак» — все для тебя. Это громкие слова.

— Так и есть, сейчас это так. Но мы живем в футбольном мире, где могут происходить события, которые сложно было представить.

К нам из ЦСКА перешел Медина — я спокойно к этому отношусь. Если такой трансфер состоялся, значит, руководство и тренер считают, что Хесус поможет нам выиграть чемпионство. Какая разница, где он играл до «Спартака»? Главное — чтобы он играл на высоком уровне у нас.

— Год назад твой агент Герман Ткаченко рассказывал, что вы будете смотреть в сторону Европы через полтора года. Осталось полгода — тайминг такой же?

— В топовых лигах другой уровень футбола — конечно, хочется его попробовать. Думаю, отъезд наших игроков — положительное явление и для России, при успехах люди испытывают гордость за своих, сборная становится сильнее из-за более быстрого прогресса футболистов.

Никто не говорит, что будет легко: другая страна, другая лига, другие партнеры. Но это не должно останавливать. Я очень рад за Сашу, Лешу, Арсена и Далера.

— Далер играет в гораздо менее статусной команде, чем остальные, получает сильно меньше, чем в «Зените». Понимаешь его?

— Конечно. Не вижу смысла бороться за зарплату, если у тебя есть предложение из топовой лиги.

Мне всего 22, я отдаю футболу всю жизнь — мне кажется, глупо отказываться от возможного шанса из-за денежных запросов. Уедешь в средний клуб на невысокую зарплату, проявишь себя там — у тебя появятся более выгодные предложения.

— Что должно произойти, чтобы ты ушел из «Спартака» в европейский клуб?

— Предложение, которое устроит клуб.

— Потому что ты будешь согласен почти на любые условия?

— Да.

Но перед этим, конечно, хочется выиграть чемпионство со «Спартаком». Когда клуб выиграл титул в прошлый раз, я подавал мячи. Это незабываемые эмоции. С того момента мечтал оказаться на месте игрока «Спартака»-чемпиона России.

Литвинов уже хочет стать тренером. Восхищается Хаби Алонсо

— Тебе всего 22, а ты уже говоришь о мечте возглавить «Спартак». Откуда такая тяга к тренерству?

— Скорее тяга не к тренерству, а к футболу. Я с четырех лет в нем, не могу представить, что уйду в сторону после завершения игровой карьеры. Захочется быть ближе к полю, поэтому больше вижу себя тренером, а не менеджером.

— Сейчас конспектируешь тренировки?

— Стараюсь запоминать. Когда провожу мастер-классы у детей, стараюсь использовать упражнения, которые давали тренеры «Спартака».

— Чьих упражнений больше всего?

— Сложно сказать. Нет такого, что я фанат конкретного тренера — и все беру от него. От всех по чуть-чуть, ориентируюсь на свои ощущения: если чувствую, что прибавляю после упражнения, беру его на мастер-класс.

— Кто нравится из зарубежных тренеров, кроме Гвардиолы и Клоппа?

— Я в восторге от Хаби Алонсо. Не только из-за тактики. Мне очень нравится, как он выстраивает команду — мы уже говорили о примере радости от голов в ворота «Баварии». Все игроки «Байера» бьются друг за друга, за каждого члена персонала.

Как-то Алонсо не вышел на празднование с болельщиками, пока не вышли все члены его штаба и персонала. Это почти пятьдесят процентов успеха.

До этого сезона я не воспринимал «Байер» всерьез, понимал, что это команда, которая просто борется за попадание в еврокубки. Теперь слежу внимательнее: смотрю все хайлайты, если попадаю на полные матчи, то остаюсь.

Джака — элегантность движений, красота в чистом виде. Виртц — еще один восторг, потому что человек так играет в 20 лет, еще и после разрыва крестов.

***

— За что «Спартак» будет бороться во второй части сезона?

— Хочу сказать: «За чемпионство». Но понимаю, что к этому многие отнесутся скептически, особенно те, кто не видит, как «Спартак» работает на сборах. Так что вернемся к этому вопросу после двух-трех игр во второй части сезона.

Цели, например, обогнать «Динамо» и стать третьими у нас нет. Цель может быть только одна.