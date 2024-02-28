«Зенит» завершил сборы победой над туркменским клубом

В заключительном матче сбора в Абу-Даби сине-бело-голубые провели закрытый матч с серебряным призером чемпионата Туркменистана «Алтын Асыром», в котором победили со счетом 2:0.

Ранее «Зенит» стал победителем Кубка равноправия — товарищеского турнира, в котором также участвовали катарский «Аль-Духаиль», китайский «Шанхай Шэньхуа» и бразильский «Сантос».

После 18 туров сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.