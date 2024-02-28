Ивица Олич назвал главные отличия футбола в России и Германии

«В чём отличие футбола в России и Германии в мои игровые годы? Стадионы и поля. Мы практически до мая играли на полях без травы. Когда приехал в Германию, не мог поверить, потому что каждый стадион был как бильярд. Можно было играть как было, потому что было ровно (вероятно, Олич подразумевает ровный газон на стадионах в Германии, поэтому сравнивает их с бильярдом. — Прим. “Чемпионата”). Атмосфера на стадионе, он всегда был полный», — сказал Олич в выпуске YouTube-канала «Мяч Shorts».