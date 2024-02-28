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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Ивица Олич назвал главные отличия футбола в России и Германии

Бывший футболист московского ЦСКА и мюнхенской «Баварии» Ивица Олич назвал главные отличия футбола в России и Германии.

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Ивица Олич назвал главные отличия футбола в России и Германии | Источник: Чемпионат.com

«В чём отличие футбола в России и Германии в мои игровые годы? Стадионы и поля. Мы практически до мая играли на полях без травы. Когда приехал в Германию, не мог поверить, потому что каждый стадион был как бильярд. Можно было играть как было, потому что было ровно (вероятно, Олич подразумевает ровный газон на стадионах в Германии, поэтому сравнивает их с бильярдом. — Прим. “Чемпионата”). Атмосфера на стадионе, он всегда был полный», — сказал Олич в выпуске YouTube-канала «Мяч Shorts».

Напомним, Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. За этот период хорватский нападающий принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 14 результативными передачами. В течение своей игровой карьеры Олич также выступал за мюнхенскую «Баварию», «Гамбург», «Вольфсбург». В составе «Баварии» хорватский футболист сыграл 80 матчей во всех соревнованиях, в которых он забил 23 гола и сделал 13 ассистов.

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