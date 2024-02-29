Константин Генич: «Зенит» должен выносить «Спартак»
Спортивный журналист и комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак», который пройдёт 2 марта.
Спортивный журналист и комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак», который пройдёт 2 марта.
«Если отталкиваться от вещей на поверхности, то “Зенит” должен выносить “Спартак”. Но у “Спартака” наконец‑то есть определённая схема, которую наигрывали с осени. Если пойдёт у “Спартака”, то может не проиграть. Но мы знаем уровень “Зенита”, команда предельно мотивирована. Но если чуть не доиграет в каких‑то моментах, то “Спартак” может не проиграть», — приводит слова Генича «Матч ТВ».
Напомним, первую часть сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по результатам 18 проведённых встреч. Отметим, что сине-бело-голубые на данном этапе располагаются на втором месте в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.