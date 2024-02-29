«Зенит» — «Спартак» — 7:4 по позициям. Промес лучше Педро, Кассьерра — Угальде | Источник: Спорт-Экспресс

Вратари

Михаил Кержаков < Александр Максименко

Если бы кому-то пришлось лепить стартовый состав только из футболистов «Зенита» и «Спартака», то уже на уровне выбора голкипера он столкнулся бы с проблемой. Ни Кержаков, ни Максименко не считаются безоговорочно первыми номерами в своих командах, у каждого из них хватает минусов. Будем честны, здесь выбор 50/50. Отдаем предпочтение спартаковцу лишь потому, что Михаил пропустил часть сборов и вот-вот завершит карьеру. Кроме того, уверенности в том, что в субботу сыграет Максименко, чуть больше, чем в выходе Кержакова в основе «Зенита».

Защитники

Марио Фернандес < Роман Зобнин

Еще один спорный выбор на позиции, где у обеих команд нет четкого футболиста основы. Марио Фернандес, как и Караваев, пропустил достаточно времени осенью из-за травмы и на сборах выглядел далеко не блестяще. Зобнина, конечно, непривычно видеть на правом фланге обороны, но именно там Гильермо Абаскаль наигрывал россиянина зимой. И выглядел он неплохо, и сам признался, что на бровке ему комфортнее.

Нино > Алексис Дуарте

Дуарте осенью прибавил, но назвать его образцом надежности «Спартака» все равно трудновато. Парагваец не выглядит лидером по натуре, в отличие от новичка «Зенита» Нино. Бразилец пока не провел ни одного официального матча, но уже на сборах выглядел так, будто уже стал вожаком обороны сине-бело-голубых.

Нуралы Алип < Срджан Бабич

Центр обороны — больная тема для обеих команд, но по разным причинам. Сергей Семак из-за лимита, скорее всего, вынужден будет отправлять в пару к Нино Алипа, а не Эраковича или Родригао, а у красно-белых перманентные проблемы с защитой. Впрочем, игра Бабича осенью и на сборах не вызывала шквала критики, а местами была привлекательна. Не просто же так серб с ходу усадил на лавку Джикию. В умозрительной битве двух левшей мы отдадим предпочтение спартаковцу.

Дуглас Сантос > Даниил Хлусевич

Сложно найти качества, в которых Хлусевич (или любой другой левый защитник «Спартака») превосходил бы Дугласа Сантоса. Капитан «Зенита» на протяжении нескольких лет остается одним из лучших футболистов премьер-лиги, и было бы странно в дуэли с Хлусевичем отдать победу не бразильцу.

Полузащитники

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 19, 2.03.2024, 19:30 Зенит - Спартак -

Вильмар Барриос > Кристофер Мартинс

Известно, что «Спартак» зимой искал на трансферном рынке опорного хавбека, но не нашел, поэтому весной будет обходиться прежними силами. Вопросы на этой позиции есть ко всем. Может быть, Литвинов был бы предпочтительнее, но он все равно не сыграет с «Зенитом» из-за повреждения. А Барриос в петербургском клубе безальтернативен и стабильно хорош.

Вендел > Данил Пруцев

Пруцев заметно прибавил за последний год во многих компонентах, и, пожалуй, в аналогичной дуэли с «восьмерками» других клубов РПЛ Данил наверняка вышел бы победителем. Но в «Зените» играет футболист, который даже без предсезонки и с систематическими нарушениями дисциплины может выйти и решить исход любой встречи. Поэтому наш голос здесь уходит Венделу.

Клаудиньо > Виктор Мозес

«Спартак», скорее всего, сыграет с «Зенитом» по схеме 4−4−2, так что здесь мы схитрили и поставили в пару к Клаудиньо универсала Мозеса. Нигериец играл в последнем товарищеском матче с «Астаной» на левом фланге и, вполне возможно, выйдет на поле в Санкт-Петербурге с первых минут. Но превосходит ли немотивированный 33-летний нигериец бразильского лидера атак чемпиона в очной дуэли? Конечно, нет.

Нападающие

Артур > Хесус Медина

Победа Артуру уходит авансом, ведь мы еще не видели его в деле в официальных матчах, но на сборах он выглядел достойно. Кроме того, бразилец стал самой дорогой покупкой зимы в РПЛ, да и вообще его трансфер напрямую повлиял на возвращение «Зенита» к схеме 4−3−3. Никто из кандидатов от «Спартака» не убеждает настолько же — ни Медина, ни Бонгонда, ни Зиньковский.

Матео Кассьерра > Манфред Угальде

Если бы мы сравнивали новичка «Спартака» с Кассьеррой год назад, то, скорее всего, выше поставили бы костариканца — колумбиец в прошлом сезоне был плох. Но сейчас выбор очевиден: Кассьерра и остается лучшим бомбардиром чемпионата, и на сборах забил больше всех за «Зенит». Угальде перспективен, но ему еще предстоит доказать свой статус.

Педро < Квинси Промес