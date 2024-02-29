Я убедился: в России особое отношение к «Зениту». Кордоба — о дисквалификации, судьях и РФС
Откровенное интервью форварда «Краснодара».
Джон Кордоба идеально раскрылся в России — за 2,5 года стал суперзвездой «Краснодара» и одним из главных снайперов РПЛ, а в этом сезоне может стать чемпионом.
Правда, завершать первую часть чемпионата и начинать вторую «быкам» придется без колумбийца — все из-за скандального удаления в Екатеринбурге и трехматчевой дисквалификации.
В интервью «СЭ» Кордоба объяснил, почему не сдержался в эпизоде с удалением, высказал претензии к арбитрам и порассуждал о влиянии «Зенита» в РПЛ.
— «Краснодар» лидирует в РПЛ после первой части сезона. В чем секрет преображения по сравнению с прошлым чемпионатом?
— Команда стала более сплоченной. Все ребята приняли идеи тренера, его видение футбола, боролись за себя и друг за друга в каждой игре. Думаю, дело в этом.
— Федун как-то сказал, что тренер — лишь 10 процентов успеха. На ваш взгляд, каков вклад Ивича в результаты «Краснодара»?
— 10 процентов? Не разделяю такую точку зрения. Считаю, если тренер находит подход к команде, хорошо управляет коллективом, это может составлять намного более весомую часть успеха. Не назову конкретную цифру в процентах, но, как это было в нашем случае, доля значительна.
— Какой матч был самым сложным в первой части сезона?
— Все, где наши соперники старались закрыться и играть от обороны. Таким образом футбол становится некрасивым и скучным. Не понимаю, зачем вообще так действовать и портить игру.
— Думал, вы уже привыкли в России к тому, что многие соперники садятся в плотную оборону.
— После бундеслиги разница ощущалась. Там даже маленькие команды стараются атаковать и создавать моменты. В России же большинство соперников думают только о защите.
— «Краснодар» лидирует в таблице, но не первый и даже не второй по забитым мячам. Это проблема для вас как форварда?
— Нужно оценивать все в совокупности. В прошлом сезоне мы забили гораздо больше, но на каком месте закончили? Сейчас забиваем не так много, но лидируем. Конечно, как форвард я хочу забивать как можно больше, но соперники не позволяют, ха-ха! Что тут поделать.
— Вы лидер по количеству фолов, совершенных против вас, но и сами нарушаете правила очень часто.
— Мне кажется, если бы против меня свистели все нарушения, их было бы еще больше. У меня такая манера игры — люблю борьбу. Но когда вступаю в контакт с соперником и он фолит, мне тоже приходится выходить за рамки правил, чтобы иметь возможность выиграть единоборство. У меня тоже есть вопрос: вы видели хотя бы один матч «Краснодара» в этом сезоне?
— Конечно, и не один.
— Ну и как вам нарушения, которые судьи приписывают мне? Все по делу?
— Не могу оценивать судей. Но приведу слова Владимира Ивича, который в интервью «СЭ» осенью сказал, что арбитры видят только два фола из десяти против Джона Кордобы, а остальные игнорируют.
— О чем и речь! Хотелось бы услышать объяснения судей. Почему они не видят фолов против меня, почему мне дали дисквалификацию на три матча… Одни вопросы.
— Такое отношение судей нервирует?
— Я понимаю, что нужно контролировать себя в таких моментах. Так работает судейство: они никогда не будут фиксировать абсолютно все, устанавливают какой-то лимит на фолы и придерживаются какой-то планки дозволенности. Таковы реалии.
— Титул чемпиона России — мечта или реальность для «Краснодара»?
— Это наша мечта. К которой мы стремимся, работая каждый день. И если все пойдет так же, как шло до настоящего момента, если не вмешаются посторонние факторы, мы совершенно точно будем заслуживать того, чтобы эта мечта стала реальностью.
— В чем «Краснодар» сильнее «Зенита»?
— Думаю, мы все это продемонстрировали в матчах чемпионата. То место, которое мы сейчас занимаем, безусловно, заслуженно. Ничего не буду говорить о «Зените» — это их дела. Ну и мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено, ха-ха! За два с половиной года, что я играю в России, успел убедиться в особом отношении к этому клубу.
— С чьей стороны?
— Давайте не будем уточнять. Не хочу, чтобы мне расширили дисквалификацию еще на пару игр. Думаю, то, что «Зенит» в РПЛ на особом счету, — неоспоримый факт. Вы видели матчи бундеслиги? Там сейчас лидирует «Байер». В Испании в лидерах идет «Жирона»… Это конкурентные чемпионаты. Почему в России не может быть так же? Я не понимаю…
— В этом сезоне «Краснодар» отошел от своего «романтичного» футбола, заиграв в более прагматичный. Какой стиль вам больше нравится?
— Мне нравятся и владение мячом, и быстрые атаки. Выберу оба стиля! Я живу в атаке, это моя стихия. Там я настоящий монстр! Так что все, что связано с атакующими действиями, будь то позиционные атаки или контратаки, мне подходит. А вот оборона дается не так хорошо.
— Как Ивич изменил ваши функции? В чем главное отличие от предыдущих тренеров?
— Самое главное — это высочайший уровень концентрации и фокус на мельчайших деталях. Вплоть до того, из какой позиции нужно стартовать или в какой принимать мяч: повернувшись к партнеру, вполоборота и так далее… Думаю, все эти детали сейчас становятся заметны в наших матчах. И очень большую пользу они дают молодым ребятам.
Говорят, что команда начинает строиться с обороны. Конечно, мы пытаемся играть в атаку и забивать. Мне бы хотелось, чтобы это происходило чаще, да. Но пока у нас такая крепкая и надежная оборона, нужно пользоваться этим. И, уже отталкиваясь от этой базы, выстраивать и атакующие взаимодействия.
— С момента вашего прихода в «Краснодар» клуб еще ни разу не брал медали. Какой результат назовете успешным в этом сезоне?
— Если говорить о прошлом, то мы играли в финале Кубка России. И играли неплохо, несмотря на то что матч был в Москве, а почти все трибуны были заполнены болельщиками армейцев. В этом сезоне нам нужно только первое место!
— Насколько для вас лично важна бомбардирская гонка?
— Очень-очень важна! Она мотивирует. Но иногда из-за разных обстоятельств… В общем, просто не всегда мне позволяют в ней участвовать. Взять те же три матча дисквалификации. Больше ничего не буду про это говорить, а то ко мне еще какие-нибудь санкции применят…
— С лидирующим в списке бомбардиров РПЛ Кассьерой общались по этому поводу?
— Матео — профессионал. Обсуждали с ним это, конечно. Но без шуток — по-серьезному. Голы и первое место в списке снайперов — это просто дополнительная мотивация.
— Каких нападающих вы выделили бы в РПЛ?
— Здесь много классных форвардов. Русский парень из ЦСКА хорош… Чалов, да! Кассьера, конечно. Еще отмечу блондина из Динамо — Тюкавина.
— Что случилось в матче с «Уралом»? Поражение «Краснодара» было очень неожиданным…
— Возвращаемся к тому, о чем я говорил выше. «Урал» — один из самых сложных соперников в лиге. Поиграв на контратаках, они забивают тебе — и игра закончена… Там такая плотность в защите, что практически невозможно пройти эти линии! Но подобные матчи тоже нужны. Чтобы немного осесть, поразмыслить, сделать выводы и продолжить свой путь наверх.
— После финального свистка вас удалили, а затем дисквалифицировали. Что привело к той ситуации?
— Матч был очень напряженным, на поле обстановка накалилась. Думаю, желание дисквалифицировать меня было очевидно. Для сравнения: в чемпионате Испании футболист «Атлетико» сделал то же самое, но никаких санкций не последовало. А в РПЛ все выставили так, будто случился конец света… Но таковы реалии нашего чемпионата. За те два с половиной года, что я играю в России, можно заметить, как я проживаю какие-то моменты на поле, как противостою соперникам и так далее. Я бы еще понял какой-то штраф, но три матча дисквалификации — перебор. Из-за подобных решений падает уровень чемпионата. Футболист высокого класса оказывается вне игры, это сказывается на статусе турнира.
— Это ваше первое удаление в России. Почему не сдержались?
— Я сейчас скажу — получу еще какое-то наказание… Когда я что-то говорю или делаю — это постоянно два-три матча дисквалификации. Только в России тебя могут снять на видео, отправить куда-то — и тебя накажут. Нигде со мной такого раньше не случалось. Футбол — это эмоции. Выражение эмоций должно быть свободным.
— Нужно менять дисциплинарный регламент?
— СМИ раздули из этого шумиху, хотя ничего особенного не случилось. Мы живем в 2024 году, а кто-то пытается мыслить категориями прошлого. Началось: «А вот если дети увидят…» Ну что это такое? Ты что-то сказал — дисквалификация. Сидишь ужинаешь, тебя сняли на видео и отправили в РФС — дисквалификация… Опять же пример: нападающему «Спартака», седьмому номеру (Александру Соболеву. — Прим. «СЭ»), за такой же жест дали дисквалификацию. Они направили апелляцию — и наказание уменьшили. Почему же мне не уменьшили?
— Именно об этом сказал Владимир Хашиг, пошутивший, что РФС мог еще и накинуть матчей после апелляции.
— Да я уже всего что угодно могу ожидать от РФС. Кому-то снижают, кому-то — нет… Как это понять?
— Остаток сезона проведете в режиме «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу»?
— Больше ни о чем не хочу разговаривать. Хочу просто играть в футбол.
— Где вы смотрели матчи с «Оренбургом» и ЦСКА, которые пришлось пропустить?
— Там, где я терпеть не могу находиться во время матчей своей команды, — на трибуне, а не на поле. Но что поделать…
— Что почувствовали, когда Кривцов забил ЦСКА в концовке?
— Если честно, к тому моменту я почти распрощался с мыслями о победе. Но потом мы забили — это было круто! Очень рад за ребят и за то, что команда в итоге добилась победы.
— Вы вернетесь к матчу с «Ростовом». Эта игра для вас особенная? Южное дерби?
— После такой дисквалификации любая игра будет принципиальной, ха-ха! Конечно, мне нравится участвовать в таких матчах — это упорные противостояния против сильного соперника.
— А какой соперник для вас самый принципиальный в России?
— Наверное, «Зенит» — там собраны игроки очень высокого уровня. Еще «Спартак», «Динамо», «Ростов». Люблю матчи с высоким уровнем конкуренции.
— В чем секрет вашего взаимопонимания со Сперцяном?
— Он действует просто. Он футболист высокого класса. Он играет умно. Найти с ним взаимопонимание очень легко.
— Много слухов о том, что Эдуард может покинуть команду. Какой чемпионат ему подошел бы?
— Мы часто с ним общаемся. Эдо понимает ситуацию, знает, что ему делать. Он сам примет верное решение, посоветовавшись с семьей и клубом. Где играть — не узнаешь, пока не попробуешь. Я играл в Испании, потом переехал в Германию и понял, что бундеслига лично мне подходит лучше. Нужно попробовать и выбрать.
— Готов ли «Краснодар» к тому, что летом Сперцян уйдет?
— Разумеется, это может стать огромной потерей для команды. Но, думаю, вместе с клубом они найдут наилучшее решение для обеих сторон. У него есть все качества, чтобы заиграть в топ-клубе из Европы. Но пока он тут, пока у нас есть время как минимум до лета, нужно пользоваться тем, что Сперцян — игрок «Краснодара» и помогает нам.
— Как вы узнали, что Ахметов покинул команду зимой?
— Если честно, случайно. Я был в Колумбии в отпуске, было как-то вообще не до всего этого. Потом уже увидел, что он перешел в «Зенит». Ну, перешел и перешел. Это футбол, трансферы случаются постоянно. Ничего удивительного.
— Есть ли негатив по отношению к Ильзату из-за трансфера в команду, с которой вы боретесь за титул?
— Абсолютно нет. Ни капли негатива. «Зенит» — сильная команда. Именно противостояние таких соперников и делает футбол красивым и интересным. Я рад, что Ахметов играет в сильной команде. При встрече без проблем пожму ему руку. Не вижу повода для злости на товарища, который ушел в другой клуб, возможно, предложивший ему лучшие условия.
— Вы бы перешли в «Зенит» в такой ситуации?
— Я играю за «Краснодар».
— В «Краснодар» приехал Кевин Кастаньо. Это вы провели агентскую работу в Колумбии по его трансферу?
— «Краснодар» известен во всем мире: условия, которые предоставляет клуб, его инфраструктура и так далее. Когда Кевин принимал решение, попросил меня рассказать о команде и клубе. Я ему все объяснил, после чего он решил перейти в «Краснодар», потому что был убежден, что это лучший вариант для его карьеры, хотя у него были и другие предложения.
— В Колумбии вы с ним пересекались во время отпуска?
— Нет-нет. Встречались в сборной. Я просто рассказывал ему, как дела в России, в «Краснодаре». Потом услышал, что клуб интересуется Кевином, но промолчал. Не стал давить на него. А вот когда он сам меня спросил в ноябре прошлого года — ответил на все интересовавшие его вопросы.
— Кого из воспитанников краснодарской академии отметили бы?
— Мне нравятся жесткие игроки, постоянно идущие в контактную борьбу. Так что выделю Черникова. Это просто зверь в центре поля! Если он увидел твою ногу — можешь с ней прощаться, ха-ха!
— Представьте, что вы Сергей Галицкий. Кого из воспитанников академии не продали бы ни за какие деньги?
— Тогда бы я, наверное, был не очень хорошим президентом, так? Нужно уметь вести дела и отпускать игроков, когда они этого хотят, а клуб получает соответствующее предложение. Но, думаю, все и так знают, какого футболиста «Краснодар» не хотел бы отпускать ни за какие деньги.
— Сперцяна?
— Я же говорю, что все и так знают!
— Как часто общаетесь с Галицким?
— Довольно часто. Он говорит, что доволен мной, что я самый лучший. Когда такой человек произносит подобные слова, ты готов выйти на поле и просто разрывать! Удивляет его простота в общении и спокойствие. Он может подойти и начать с тобой разговор без каких-либо вступлений. Я встречался с президентами других клубов и никогда ничего подобного не ощущал.
— Каково главное футбольное качество Галицкого?
— Наверное, вовлеченность. Как-то я прочитал в интервью, что он поименно знает всех футболистов «Краснодара», не только основы, но и всех уровней академии. Это просто потрясающе. Никогда не встречал настолько погруженного в проект своей жизни человека.
— Вы говорили, что решение вернуться в Россию в 2022 году далось нелегко. Сейчас чувствуете себя комфортно?
— Да, то решение было сложным. Сейчас я нахожусь в Краснодаре без семьи. Жены и дочки мне очень не хватает, и мириться с этим тяжело. Доиграем четыре месяца, закончим сезон, а там посмотрим, что дальше. Читал, что в городе могут открыть аэропорт… Ох, это было бы настоящим счастьем!
В остальном в городе мне все нравится. Обожаю жить в Краснодаре: тут отличный климат, прекрасные люди, которые очень хорошо ко мне относятся. Стараюсь всегда концентрироваться на позитиве. Даже когда случаются трудности, пытаюсь встречать их с хорошим настроением.
— Какие места в городе любите больше всего?
— Я очень много времени провожу дома. В городе люблю хорошие рестораны. В основном выбираюсь туда.
— А что делаете дома столько времени без семьи?
— Часами смотрю футбол. Много футбола. Очень много! Различные лиги. Если где-то идет футбол или кто-то играет в футбол — там и я, ха-ха! Это моя страсть. Потому меня так и взбесила дисквалификация на целых три матча — не могу столько сидеть без игры! Созваниваемся с женой, а она мне: «Ты снова смотришь свой футбол! Сколько можно!».
— Если есть на свете рай, то это Краснодарский край. Так?
— Ну, в плане погоды уж точно! Обожаю такой климат.
— Кстати, о климате: видели снежные матчи «Балтика» — «Спартак» и ЦСКА — «Ростов»? Как вам игра в подобных условиях?
— Да-да, видел. Было очень холодно, много снега… Я не люблю такую погоду, но за годы жизни в России пришлось адаптироваться. Тем не менее считаю, в таких погодных условиях проводить матчи не стоит.
— Ваш контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Клуб уже сделал предложение о продлении?
— Да, сделал. Переговоры ведутся.
— Примете решение по окончании этого сезона или будете думать дольше?
— Пока я думаю о том, чтобы вернуться на поле и помочь команде в нынешнем сезоне. А потом увидим.
— Писали, что вами интересовался «Фулхэм». Это слухи или реальность?
— Все знают, что в Англию из России сегодня уехать не так-то просто. И эти сложности не в нашей власти. Так что я спокоен и сконцентрирован на матчах за «Краснодар».
— Также были слухи про интересы «Кристал Пэлас» и клубов из ОАЭ.
— Это были не слухи. Клуб получил официальные предложения по моему трансферу от команд из ОАЭ и Англии. Но я игрок «Краснодара».
— Ваш агент сказал, что до конца нынешнего сезона вы остаетесь в «Краснодаре». Такая фраза подразумевает, что летом вы можете сменить клуб.
— Каждый понимает эти слова как хочет. Я наслаждаюсь временем в «Краснодаре» и полностью сосредоточен на борьбе за титул.
— В России есть мем «Фалькао к нам не поедет». Вы как-то говорили, что для вас Радамель — образец для подражания среди соотечественников. Как считаете, он заиграл бы в России?
— Фалькао — большой профессионал и футболист высочайшего уровня. Думаю, он правильно провел свою карьеру. Не приехал — значит, не приехал. В России он был бы одним из лучших нападающих, это точно. Но и конкуренты у него нашлись бы, ведь когда ты соревнуешься с лучшими, то и сам повышаешь свое мастерство. Каждый был бы рад, чтобы у него перед глазами был такой пример, как Фалькао.
— Назовите три вещи, которые больше всего понравились за время жизни в России.
— Я не так много видел страну за пределами Краснодара. Во-первых, отмечу людей и их отношение ко мне. Заботу и доброту. Второе — это еда. Просто обожаю местные рестораны. И третье — скромность. Скромность города, людей в нем, культура общения. Я сам из небольшого города, и мне близко такое поведение. Возможно, теплый климат делает и людей немного теплее.
Автор: Артем Калинин