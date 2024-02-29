Кордоба считает, что говорить о «Зените» в РПЛ запрещено

Источник: fckrasnodar.ru

— «Краснодар» сильнее «Зенита»? Думаю, мы все это продемонстрировали в матчах чемпионата. То место, которое мы сейчас занимаем, безусловно, заслуженно. Ничего не буду говорить о «Зените» — это их дела. Ну и мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено, ха-ха! За 2,5 года, что я играю в России, успел убедиться в особом отношении к этому клубу, — сказал Кордоба «СЭ».

Кордоба также отметил, что «Зенит» находится на особом счету в РПЛ.

«С чьей стороны особое отношение? Давайте не будем уточнять. Не хочу, чтобы мне расширили дисквалификацию еще на пару игр. Думаю, то, что “Зенит” в РПЛ на особом счету — неоспоримый факт. Вы видели матчи бундеслиги? Там сейчас лидирует “Байер”. В Испании в лидерах идет “Жирона”… Это конкурентные чемпионаты. Почему в России не может быть так же? Я не понимаю», — добавил Кордоба.

По итогам 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (36) занимает второе место. «Динамо» (32) располагается на третьей позиции.