Уткин: вот бы однажды прочитать, как «Зенит» составом из мальчишек выиграл какой-то турнир | Источник: Чемпионат.com

«И вот, казалось бы, где найти связь между вот этим успехом “Ливерпуля” (победой в Кубке Англии. — Прим. “Чемпионата”), который наверняка станет одним из самых запоминающихся матчей в году, а возможно, и на более длительный период. Но я такую связь нашёл, возможно, из-за того, что я злой, вредный, возможно, из-за того, что я зенитоненавистник. Мне все эти слова достаточно смешны, потому что на самом деле всё упирается в факты.

Вот чем заканчивается эпопея с тем, что «Зенит» искал себе игроков на скамейку. В итоге из-за того, что в составе не хватает так называемых доморощенных игроков и по некоторым другим причинам, «Зенит» заявляет своего вновь приобретённого бразильца Педро, который подходит к этой роли только по возрасту, за молодёжный состав, а Марио Фернандеса за дубль. И в итоге получается, что как бы всё как-то вот расчистилось. А на самом деле что расчистилось-то?

Вот бы когда-нибудь прочитать, как «Зенит» составом из мальчишек выиграл какой-то большой турнир. Вот бы прочитать, что там как мальчишка из дубля переведён в основной состав, и вот там представляется ему шанс, он выходит, и хотя бы не подводит, и хотя бы остаётся, этот шанс использует.