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12:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: вот бы однажды прочитать, как «Зенит» составом из мальчишек выиграл какой-то турнир

Известный журналист и блогер Василий Уткин сравнил «Зенит» с английским «Ливерпулем».

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Уткин: вот бы однажды прочитать, как «Зенит» составом из мальчишек выиграл какой-то турнир | Источник: Чемпионат.com

«И вот, казалось бы, где найти связь между вот этим успехом “Ливерпуля” (победой в Кубке Англии. — Прим. “Чемпионата”), который наверняка станет одним из самых запоминающихся матчей в году, а возможно, и на более длительный период. Но я такую связь нашёл, возможно, из-за того, что я злой, вредный, возможно, из-за того, что я зенитоненавистник. Мне все эти слова достаточно смешны, потому что на самом деле всё упирается в факты.

Вот чем заканчивается эпопея с тем, что «Зенит» искал себе игроков на скамейку. В итоге из-за того, что в составе не хватает так называемых доморощенных игроков и по некоторым другим причинам, «Зенит» заявляет своего вновь приобретённого бразильца Педро, который подходит к этой роли только по возрасту, за молодёжный состав, а Марио Фернандеса за дубль. И в итоге получается, что как бы всё как-то вот расчистилось. А на самом деле что расчистилось-то?

Вот бы когда-нибудь прочитать, как «Зенит» составом из мальчишек выиграл какой-то большой турнир. Вот бы прочитать, что там как мальчишка из дубля переведён в основной состав, и вот там представляется ему шанс, он выходит, и хотя бы не подводит, и хотя бы остаётся, этот шанс использует.

Но ведь такого случая не было уже очень-очень давно. Это же страшно сказать, в число доморощенных игроков помогает вписаться вратарь Михаил Кержаков, которому далеко за 30, он, конечно, молодец, и я вообще восхищаюсь тем, как он проводит вот эти свои уже годы на закате, безусловно, карьеры, но тем не менее это несколько противоречащие друг другу понятия", — сказал Уткин в выпуске своего YouTube-канала.

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