Титов: Надеюсь, Угальде станет для «Спартака» тем Промесом, которого мы помним

«Все покажет его статистика. Я могу предположить, но это будет неправильно, потому что это будет “или-или”. Я уже говорил, что Угальде — очень интересный и мастеровитый футболист. Это было видно по его первому касанию мяча. Надеюсь, что он станет для “Спартака” тем Промесом, которого мы помним и который сегодня достойно защищает цвета клуба», — приводит слова Титова Metaratings.ru.