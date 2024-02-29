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12:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Титов: Надеюсь, Угальде станет для «Спартака» тем Промесом, которого мы помним

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о новичке московской команды, форварде Манфреде Угальде.

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Источник: ФК "Спартак"

«Все покажет его статистика. Я могу предположить, но это будет неправильно, потому что это будет “или-или”. Я уже говорил, что Угальде — очень интересный и мастеровитый футболист. Это было видно по его первому касанию мяча. Надеюсь, что он станет для “Спартака” тем Промесом, которого мы помним и который сегодня достойно защищает цвета клуба», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года, подписав контракт до июня 2028 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

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