Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.02
Сассуоло
Наполи
16
Футбол. Зарубежный
28.02
Интер
Аталанта
40
Футбол. Премьер-лига
1.03
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
1.03
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
1.03
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
1.03
Сельта
Альмерия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карасев рассудит матч «Зенит» — «Спартак»

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 19-го тура РПЛ.

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Карасев рассудит матч «Зенит» — «Спартак» | Источник: Спорт-Экспресс

1 марта (пятница)

«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.

2 марта (суббота)

ЦСКА — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Гвардис.

«Краснодар» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мартынов.

«Ахмат» — «Урал»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гончар.

3 марта (воскресенье)

«Пари НН» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Динамо» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.

«Балтика» — «Сочи»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. На второй строчке «Зенит», у которого 36 очков. Замыкает тройку «Динамо» с 32 очками.

 «Господин Бах, попрошу объяснить». Пять писем для фигуриста Галлямова
Навка попросила финансовую поддержку для шоу из госбюджета. Это может стать проблемой для Валиевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь