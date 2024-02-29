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13:45 (мск), источник: ТАСС

Белых считает, что возрождение второй команды повысит шансы «Спартака» на чемпионство

«Спартак» в декабре 2023 года объявил о возрождении второй команды.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Возрождение второй команды московского футбольного клуба «Спартак» позволит красно-белым увеличить шансы на победу в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение высказал исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых на конференции «Развитие национальных видов спорта в новых условиях: вызовы и возможности» в Высшей школе экономики.

Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году. 23 мая 2022 года красно-белые объявили о закрытии второй команды в целях сокращения расходов. С 2015 года она выступала во втором по силе дивизионе чемпионата страны, в сезоне-2021/22 «Спартак-2» занял седьмое место в турнирной таблице. В декабре «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которая будет заявлена для участия в Леон — Второй лиге начиная со следующего сезона.

«Не так давно “Спартак-2” был упразднен. В той ситуации казалось, что он не нужен, потому что можно развивать игроков из молодежной команды и переводить в главную. Сейчас просто развивать команду недостаточно. Вертикаль “академия — дубль — “Спартак-2” — первая команда” должна увеличить наши шансы на чемпионство в будущем», — сказал Белых.

Также он рассказал о подготовке главной команды к возобновлению сезона в РПЛ и гостевому матчу 19-го тура турнира против петербургского «Зенита», который пройдет 2 марта. «Команда прошла тяжелую, но яркую подготовку. Сейчас начинается весенняя часть — это другой накал. Прогнозов не даю. Это главный матч весенней части турнира, дальше покажет результат», — отметил исполнительный директор «Спартака».

«Спартак» после 18 туров набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

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