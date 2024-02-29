Зарема: В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону». Этому нет прощения

«В Абаскале разочаровались после проигрышей “Акрону”. Этому нет прощения и оправдания. Может и третьим закончить на фоне “Динамо”, у которого ноль на трансферы, вечно покидающего “Зенит” Клаудиньо с другими бразильцами, ЦСКА, который закупается исключительно футболистами из стран СНГ. “Рубин” без Хвичи… Кто-нибудь может назвать состав “Рубина”? И еще “Сочи”, который борется в стыковой зоне. Я верю в моих парней. В их силах и желании побеждать нет никаких сомнений. Вопрос, сколько минут на поле им отведут», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.