Зарема: В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону». Этому нет прощения
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала об отношении к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала об отношении к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.
«В Абаскале разочаровались после проигрышей “Акрону”. Этому нет прощения и оправдания. Может и третьим закончить на фоне “Динамо”, у которого ноль на трансферы, вечно покидающего “Зенит” Клаудиньо с другими бразильцами, ЦСКА, который закупается исключительно футболистами из стран СНГ. “Рубин” без Хвичи… Кто-нибудь может назвать состав “Рубина”? И еще “Сочи”, который борется в стыковой зоне. Я верю в моих парней. В их силах и желании побеждать нет никаких сомнений. Вопрос, сколько минут на поле им отведут», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.
«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 30 очками. «Зенит» находится на второй строчке с 36 очками, уступая лидирующему «Краснодару» два балла.
В матче 19-го тура красно-белые сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Матч состоится 2 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.