Александр Мостовой: Хочу, чтобы российский футбол вернулся — не хватает юмора

«Хотелось бы, чтобы российский футбол возвращался. Европейский футбол — это само собой, но уже как-то приелся. Хочется посмотреть российский футбол. Европейский футбол такой серьёзный, а хочется добавить немного юмора. Сейчас наш футбол вернётся, и начнётся: то этот чудит, то тот, то третий. Не хватает юмора», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.