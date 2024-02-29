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16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Мостовой: Хочу, чтобы российский футбол вернулся — не хватает юмора

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой признался, что соскучился по российскому футболу.

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Александр Мостовой: хочу, чтобы российский футбол вернулся — не хватает юмора | Источник: Чемпионат.com

«Хотелось бы, чтобы российский футбол возвращался. Европейский футбол — это само собой, но уже как-то приелся. Хочется посмотреть российский футбол. Европейский футбол такой серьёзный, а хочется добавить немного юмора. Сейчас наш футбол вернётся, и начнётся: то этот чудит, то тот, то третий. Не хватает юмора», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что в центральном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона сыграют «Зенит» и «Спартак». Матч пройдёт на «Газпром Арене» 2 марта, стартовый свисток раздастся в 16:30 по московскому времени.

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