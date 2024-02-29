Титов: В Санкт-Петербурге всегда умели болеть за «Спартак»

«Я бы поставил 51% на 49% в пользу “Зенита” только из-за преимущества домашнего поля. Петербуржцы будут играть при своих болельщиках, наверняка будет полный стадион. Хотелось бы, чтобы активные болельщики “Спартака” и “Зенита” пришли поддержать команды. В Питере всегда умели болеть за красно-белых: на “Петровском” и “Газпром Арене” наших болельщиков всегда было очень много», — приводит слова Титова Metaratings.