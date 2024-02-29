Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.02
Сассуоло
Наполи
16
Футбол. Зарубежный
28.02
Интер
Аталанта
40
Футбол. Премьер-лига
1.03
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
1.03
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
1.03
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
1.03
Сельта
Альмерия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Титов: В Санкт-Петербурге всегда умели болеть за «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов оценил шансы красно-белых в предстоящем матче с «Зенитом». По его мнению, домашнее поле даёт сине-бело-голубым небольшое преимущество, однако и «Спартак» без поддержки в Санкт-Петербурге остаться не должен.

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Титов: в Санкт-Петербурге всегда умели болеть за «Спартак» | Источник: Чемпионат.com

«Я бы поставил 51% на 49% в пользу “Зенита” только из-за преимущества домашнего поля. Петербуржцы будут играть при своих болельщиках, наверняка будет полный стадион. Хотелось бы, чтобы активные болельщики “Спартака” и “Зенита” пришли поддержать команды. В Питере всегда умели болеть за красно-белых: на “Петровском” и “Газпром Арене” наших болельщиков всегда было очень много», — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, «Спартак» и «Зенит» встретятся в матче 19-го тура чемпионата России сезона-2023/2024. Игра состоится 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Это будет первый официальный матч команд после зимнего перерыва в сезоне.

 «Уйди с дороги!» Овечкин нецензурно выругался на судью
Ничушкин прошёл программу помощи НХЛ и вернулся!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь