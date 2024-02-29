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20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» заявили, что ситуация с Промесом непростая

В пресс-службе «Спартака» заявили, что ситуация с задержанием нападающего Квинси Промеса непростая.

Спартак
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В «Спартаке» заявили, что ситуация с Промесом непростая — Источник | Источник: Чемпионат.com

От каких-либо дальнейших комментариев в клубе отказались, сообщает телеграм-канал SHOT.

Сегодня, 29 февраля, стало известно, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ в Санкт-Петербург, поскольку был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая «Аль-Мактум».

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

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