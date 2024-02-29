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20:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Спартаке» рассказали, из-за чего пострадал газон стадиона

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. «Спартак» провел зимой плановую реновацию поля на домашнем стадионе, и молодое газонное покрытие было повреждено из-за остановки системы подогрева на фоне рекордных снегопадов в Москве, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.

Спартак
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Источник: AP 2023

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила в четверг о том, что матч 20-го тура между «Спартаком» и воронежским «Факелом», запланированный на 10 марта, не состоится на стадионе «красно-белых», так как поле арены не прошло сертификацию комиссии по состоянию газонов. В соответствии с регламентом «Спартак» должен 1 марта сообщить лиге о новом месте проведения встречи с «Факелом».

«Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля. Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии. Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона», — говорится в сообщении.

«Ряд экстренных мер по восстановлению качественных характеристик поля, принятых и проведенных агротехнической службой, даст результат позже. Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта», — отмечается в релизе.

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