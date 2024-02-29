В «Спартаке» рассказали, из-за чего пострадал газон стадиона

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила в четверг о том, что матч 20-го тура между «Спартаком» и воронежским «Факелом», запланированный на 10 марта, не состоится на стадионе «красно-белых», так как поле арены не прошло сертификацию комиссии по состоянию газонов. В соответствии с регламентом «Спартак» должен 1 марта сообщить лиге о новом месте проведения встречи с «Факелом».