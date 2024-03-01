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08:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Президент «Торпедо» назвал невозможным проведение матча «Спартака» в «Лужниках» 10 марта

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переносе матча 19-го тура между «Спартаком» и «Факелом» 10 марта на БСА «Лужники».

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Источник: РИА "Новости"

11 марта на стадионе должен состояться матч 22 тура МЕЛБЕТ-Первой Лиги между «Торпедо» и «Тюменью».

— Это невозможно ни с какой точки зрения, — начал Волнушкин. — Им нужно искать другую дату.

— Плюс, правильно понимаем, что могут возникнуть проблемы с полем?

— Там и с безопасностью будут проблемы. У нас трансляция. Я не вижу, как это будет происходить. У нас ведется плановая работа по домашнему матчу с «Тюменью». Наши болельщики знают, что у нас матч будет 11 числа, билеты продаются на эту игру. Не понимаю, как смещать дату, честно говоря, — сказал Волнушкин «СЭ».

Сегодня, 29 февраля, стало известно, что проведение матчей на стадионе «Спартака» временно приостановлено. В связи с этим домашний матч красно-белых против «Факела» пройдет на другом стадионе. Клуб сообщит подробности переноса в ближайшее время.

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