Президент «Торпедо» назвал невозможным проведение матча «Спартака» в «Лужниках» 10 марта

— Там и с безопасностью будут проблемы. У нас трансляция. Я не вижу, как это будет происходить. У нас ведется плановая работа по домашнему матчу с «Тюменью». Наши болельщики знают, что у нас матч будет 11 числа, билеты продаются на эту игру. Не понимаю, как смещать дату, честно говоря, — сказал Волнушкин «СЭ».