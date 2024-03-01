Квинси Промес по-прежнему находится в отделении полиции Дубая после задержания | Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил один из источников, знакомых с ситуацией. Второй источник не смог подтвердить информацию о нахождении Промеса в отделении полиции, но сообщил, что игрок до сих пор находится на территории ОАЭ.

Напомним, сегодня, 29 февраля, Промес был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая.