«Ростов» и «Крылья Советов» сыграют в первом матче РПЛ после зимней паузы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» примет самарские «Крылья Советов» в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Ростов-Арене».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 19, 1.03.2024, 19:00 Ростов - Крылья Советов -

Этот матч станет первым в чемпионате России после зимней паузы. Прошлый тур прошел 8−10 декабря 2023 года. На данный момент «Крылья Советов» занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков, «Ростов» идет на 10-й позиции, имея в активе 21 очко. В первом круге «Крылья Советов» разгромили «Ростов» со счетом 5:1.

Состав самарского клуба несильно поменялся по сравнению с осенней частью. В команду пришли белорусский защитник Кирилл Печенин, игравший до этого в «Оренбурге», нападающий Никита Хлусов, вернувшийся из аренды из могилевского «Днепра». При этом в казахстанский «Актобе» перешел хорватский защитник Матео Барач.

«Ростов» обновился более значительно. Состав команды пополнили защитники Эяд Эль-Аскалани из Египта и ивуариец Умар Сако, а также бразильский нападающий Роналдо. В весенней части «Ростову» не помогут вратарь Максим Рудаков, защитник Данила Прохин, полузащитники Роман Акбашев, Роман Тугарев и нападающий Алексей Ионов.

Матч между «Ростовом» и «Крыльями Советов» начнется в 19:30 мск.

Трансферные кампании других клубов

Другие команды также провели определенную работу на трансферном рынке. Согласно данным специализированного портала Transfermarkt, в общей сложности клубы РПЛ потратили €68,82 млн. Одним из самых заметных трансферов стал переход полузащитника Ильзата Ахметова из лидирующего в чемпионате «Краснодара» в петербургский «Зенит», занимающий второе место. Также состав «Зенита» пополнили три бразильца: олимпийский чемпион защитник Нино, нападающие Артур и Педро.

Также привлек внимание переход нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде из нидерландского «Твенте» в московский «Спартак». Согласно данным Transfermarkt, этот трансфер обошелся «Спартаку» в €13 млн, больше этой зимой за переход одного игрока заплатил только «Зенит», отдавший за Артура €15 млн. Также «Спартак» отдал в аренду молодых футболистов Павла Мелешина, Максима Лайкина, Константина Шильцова.

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Но в матче с «Зенитом», который состоится 2 марта, «Спартаку», возможно, придется обходиться без нидерландца Квинси Промеса. В четверг в СМИ появились новости о том, что он не смог вылететь с командой в Санкт-Петербург, так как был задержан в аэропорту Дубая, где «Спартак» проводил тренировочные сборы. В клубе эту информацию пока не комментировали. В феврале суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам лишения свободы, позднее форвард был объявлен в международный розыск.

Практически никакую активность на трансферном рынке не проявило московское «Динамо». Состав столичного клуба пополнил вратарь Андрей Кудравец, который подписал контракт с бело-голубыми еще летом, но полгода провел в аренде в БАТЭ. Ушел из «Динамо» только полузащитник Даниил Лесовой, который на правах аренды будет выступать за израильский «Маккаби» из Хайфы.

Глобальная перестройка произошла зимой в «Сочи», которому необходимо подниматься с последнего места. Клуб пригласил 10 новых игроков, но расстался с тем же количеством. Самой грустной новостью стал уход эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа: футболист стал родным для России, он выступал в чемпионате страны за разные клубы с 2007 года с паузой в 2015-м, когда перешел в греческий ПАОК.

Также существенно обновились составы «Пари Нижний Новгород» и калининградской «Балтики». Нижегородский клуб пополнило 12 футболистов, покинуло 6, в «Балтику» перешло 11 игроков, а ушло 7. Заметными стали переходы в «Пари НН» полузащитника Константина Марадишвили из московского «Локомотива» и Константина Кучаева из столичного ЦСКА, а также уход Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош». К «Балтике» присоединились нападающий сборной Белоруссии Виталий Лисакович, обладатель Кубка России 2021 года полузащитник Дмитрий Рыбчинский и другие, однако команда потеряла одного из лучших бомбардиров Тамерлана Мусаева, который перешел в ЦСКА, и ряд легионеров.

Претенденты на чемпионство

Впервые за несколько лет чемпион России последних пяти сезонов «Зенит» ушел на зимний перерыв не на лидирующей позиции. Первое место после 18 туров занимает «Краснодар», набравший 38 очков, команда опережает сине-бело-голубых на 2 очка. Борьба за бронзовые медали тоже обещает быть острой, в пределах четырех очков располагаются сразу шесть команд: московские «Динамо» (32 очка), «Локомотив» (31), «Спартак» (30), самарские «Крылья Советов» (29), казанский «Рубин», московский ЦСКА (по 28).

«Действительно, первая часть сезона была интересной, у нас очень плотная борьба идет в турнирной таблице, — сказал в беседе с ТАСС четырехкратный чемпион России в составе “Спартака” Дмитрий Аленичев. — Восьмое место от третьего отделяет всего четыре очка, поэтому расклад может меняться каждый тур. Я считаю, это хорошо, это интересно болельщикам, потому что есть интрига и непонятно, кто какое место займет, кто победит».

Также он высказал мнение, что «Краснодар» является реальным претендентом на победу в чемпионате. «Я впечатлен их игрой и тем, как она поменялась. Если раньше “Краснодар” старался играть в яркий атакующий футбол, то сейчас они стали действовать более прагматично, думать о результате игры, а не о ее красоте. В этом есть огромная заслуга главного тренера. Может быть, игра стала более скучной, но с таким подходом “Краснодар” является реальным претендентом на чемпионство», — отметил собеседник агентства, добавив, что не верит в попадание «Спартака» в тройку призеров.

Кроме того, интерес болельщиков всегда вызывает гонка бомбардиров. После 18 туров больше всех голов забил нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (14), за ним следуют Константин Тюкавин из «Динамо», Джон Кордоба из «Краснодара», Бехамин Гарре, выступающий за «Крылья Советов», армеец Федор Чалов и игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян (по 8 голов). По мнению чемпиона Нидерландов 2012 года Дмитрия Булыкина, именно Кассьерра является лучшим игроком РПЛ на данный момент.

«Я смотрю всех нападающих и бомбардиров, когда футболист забивает много голов, то обращаешь на него внимание. Наверное, отмечу нападающего “Зенита” Матео Кассьерру. Остальных назову после сезона, потому что нужно оценивать на отрезке всего чемпионата, а не на половине», — сказал Булыкин.