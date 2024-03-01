Петербургский лев в погоне за краснодарским быком: РПЛ выходит из спячки | Источник: Спорт РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) выходит из зимнего отпуска матчами 19-го тура. В первой игре весеннего отрезка чемпионата России сыграют «Ростов» и самарские «Крылья Советов».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 19, 2.03.2024, 19:30 Зенит - Спартак -

Однако центральным матчем тура, а может быть, и всей второй половины чемпионата станет встреча в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» встретится с московским «Спартаком». В зимнее трансферное окно петербуржцы были активнее всех, что продиктовано необходимостью нагонять неожиданного лидера турнира в лице «Краснодара». На берегах Невы высадился очередной бразильский десант в лице защитника Нино, а также атакующих полузащитников Педро и Артура. Теперь «Зенит» имеет очень глубокий резерв, который позволит играть сразу на несколько фронтов и проводить безболезненную ротацию. На сборах новички показали себя довольно хорошо, да и проблем с адаптацией у них не будет, ведь они попали в один из самых «бразильских» клубов в Европе.

«Спартак» тоже пошумел на трансферном рынке, отвалив заоблачные по нынешним временам около 15 миллионов евро за форварда нидерландского «Твенте» Манфреда Угальде. Молодой костариканец стал своеобразным символом налаживания отношений между Россией и Европой в рамках трансферного рынка, однако, судя по жестким и не очень дальновидным высказываниям менеджмента «Твенте», до полноценной оттепели еще далеко. Но не дорогое приобретение и его бомбардирские качества сейчас беспокоят фанатов «Спартака». Вполне вероятно, что «красно-белые» потеряли своего лидера Квинси Промеса, и пока непонятно, к чему может привести история с уголовным преследованием атакующего полузащитника. В середине февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина, сторона игрока подала апелляцию на данное решение, поэтому впереди долгий и мучительный процесс. Вполне вероятно, что это дело помешает Промесу показать свой лучший футбол, но, как показали события четверга, футболисту сначала придется приходить немало усилий, чтобы вернуться к любимому занятию. Он не смог попасть на самолет, следующий по рейсу Дубай — Санкт-Петербург. Отмечается, что на борт пустили всех, кроме Промеса. С чем связано задержание, что за этим последует и сможет ли он сыграть против «Зенита» — пока неясно.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 19, 2.03.2024, 16:30 Краснодар - Рубин -

Лидер чемпионата «Краснодар», как обычно, готовился к весне размеренно и тихо. Шумиха вокруг ухода Ильзата Ахметова в «Зенит» быстро утихла, а на дефицитные позиции были приобретены молодой опорник сборной Колумбии Кевин Кастаньо и бразильский крайний нападающий Виктор Са. Чтобы подтвердить чемпионские амбиции, команде Владимира Ивича нужно обыгрывать казанский «Рубин», который удивил осенью стабильной защитой и нацеленной атакой. Опытный тренер Рашид Рахимов показал, что его рано списывать со счетов и он может работать в очень ограниченных условиях.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 19, 3.03.2024, 16:30 Динамо - Локомотив -

В столичном дерби встретятся «Динамо» и «Локомотив». Обе команды вряд ли уже поборются за первое место, однако место в тройке — цель, которая им по плечу. Железнодорожники зимой подписали фактурного французского защитника Жерзиньо Ньямси и дублера Артема Дзюбы Саида Хамулича. Вряд ли босниец вытеснит опытного российского форварда из состава, поэтому вскоре стоит ждать новостей об автоматическом продлении контракта Дзюбы. Для этого ему нужно записать на свой счет несколько результативных действий. «Динамо» же не стало шарахаться и провело трансферное окно очень тихо. Видимо, тренер Марцел Личка уверен в имеющейся обойме игроков: дорогие летние приобретения должны дать результат и помочь «бело-голубым» побороться за медали чемпионата и Кубок России.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 19, 3.03.2024, 19:00 Балтика - Сочи -

Не менее интересно будет на противоположной стороне турнирной таблицы. Уже в 19-м туре в Калининграде встретятся два аутсайдера чемпионата — «Балтика» и «Сочи». Калининградцы не стали по ходу турнира резать по живому и увольнять Сергея Игнашевича, доверив ему команду как минимум до конца сезона. Зимой «Балтику» пополнил ряд интересных новичков, которые должны помочь в вопросе сохранения прописки в высшем дивизионе. А вот в «Сочи» поступили радикальнее, запустив очередную глобальную перестройку клуба. Главным тренером команды стал тренер с именем в Европе испанец Роберто Морено. Под него были совершены крепкие трансферы, и команда обновилась практически наполовину. Это будет уже другой «Сочи» еще и потому, что Россию покинул яркий эквадорец Кристиан Нобоа, который отыграл в России около 15 лет.