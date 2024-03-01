«Краснодар» — 2024: Кордоба штампует голы, Кастаньо — новый топовый опорник, Сафонов с новым контрактом

«Краснодар» с приходом Владимира Ивича уже дважды давал положительный результат после работы на сборах. Год назад, когда сербский специалист только начинал свою работу, знакомясь с командой и еще не пощупав российский чемпионат изнутри, был этап перезагрузки. С подъемом в таблице и выходом в финал Кубка России. Летом — пусть у нас и принято сетовать на короткий перерыв между двумя чемпионатами — началась трансформация.

Кто-то смотрит на данный процесс упрощенно. Сводя все к тому, что Ивич чуть ли не пошел против системы и дал результат благодаря футболу, который прямо противоречит философии Сергея Галицкого. Только это такой же примитивный подход, как возможная ответная реплика с предложением посмотреть в таблицу.

Там действительно можно обнаружить интересные детали. Например, минимальное количество пропущенных мячей (14) или шестое место по забитым (28). По последнему показателю выше не только «Зенит» и московское трио в лице ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива», но и «Крылья Советов». Только в самой главной графе — с набранными очками — уже самарцы шестые, а «Краснодар» там, где он мечтает завершить сезон и имеет на это реальные шансы.

На двух сборах в ОАЭ черно-зеленые выиграли четыре матча из пяти, пропустив лишь в одном из них. Причем, держа в уме один оставшийся матч дисквалификации Кордобы, тренерский штаб не сводил все к отработке альтернативных вариантов. Тем более на промежуточном финише без своего снайпера «Краснодар» справился с «Оренбургом» и ЦСКА. Так что зимой колумбиец регулярно играл и забивал (4 гола). В том числе в последнем матче межсезонья с «Торпедо», который прошел в закрытом режиме.

Но о зимних экспериментах, естественно, не забывали, и, например, в игре с «Астаной» Ивич отработал агрессивный прессинг. Если смотреть на результат (2:4), можно подумать о неудачном опыте. Тренер примерно об этом говорил в оперативном комментарии, только ключевыми оказались не системные, а грубые индивидуальные ошибки. То, что можно исправить, а наработанные элементы использовать по ходу весенней части первенства. Это как превратившиеся при Ивиче в грозное оружие угловые, которые теперь снова может завершать не игравший из-за повреждения плеча с конца августа Кайо.

Что касается работы на трансферном рынке, то большие надежды связывают с колумбийским новичком Кастаньо, который в отборочном цикле ЧМ-2026 выигрывает конкуренцию у зенитовца Барриоса. Игрока, который в РПЛ является эталоном опорного полузащитника. Причем, как видно, и с Кастаньо игра может быть разной в зависимости от стоящих перед ним задач. Новичок может предстать как в образе чистого разрушителя, так и — раскрыв всю широту своего таланта — фактически выполнять роль глубинного плеймейкера. Его умение отдать обостряющий пас даже под серьезным давлением может стать одним из козырей «Краснодара».

Появился в колоде Ивича и джокер в лице подписанного на флажке Виктора Са, чей трансфер, как видится, недооценивают. Между тем этот опытный вингер в последнем сезоне на родине был заметной фигурой в «Ботафого», который на определенном этапе претендовал на чемпионский титул и обладал очень крепким составом. Са как минимум компенсирует уход Ахметова — качественного игрока ротации. Ну, а всех ключевых исполнителей, включая Сперцяна, «Краснодар» сохранил, еще и подписав новые долгосрочные соглашения с Сафоновым, Кривцовым и Батчи.

В общем, к рестарту сезона лидер подходит во всеоружии. Между тем календарь у «быков» один из самых сложных. Сначала неуступчивый «Рубин», с которым придется играть без Кордобы. Затем — гостевое южное дерби с «Ростовом», «Локомотив» с его амбициями и умением мощно начинать весну, неприятный для любого соперника «Пари НН»… Этот отрезок многое покажет. А 13 апреля — когда в Краснодар приедет «Зенит» — возможно, решится если не все, то многое. Тогда можно будет понять — способны ли «быки» стать бросившим вызов гегемону российским «Байером», взяв первый в своей истории титул.