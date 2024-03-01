Тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче со «Спартаком»

«Матчи между “Спартаком” и “Зенитом” всегда проходят интересно. А по поводу того, что чемпионат возобновляется именно этой игрой, то тут что‑то конкретное пока сказать сложно. Во всяком случае, раньше такого не было. Надеюсь, мы сможем показать всё, на что способны на сегодняшний день.



Ажиотаж, конечно, ощущается. В первую очередь он очень большой в плане интереса со стороны наших болельщиков. Надеюсь, “Зенит” придёт поддержать максимально возможное их количество. А мы постараемся порадовать трибуны своей игрой», — приводит слова Семака «Матч ТВ».