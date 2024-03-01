Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Альмерия
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Первая лига
2.03
Енисей
Торпедо
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Салихова — о задержании Промеса: у кого в «Спартаке» хватило ума вывезти Квинси из России?

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о задержании вингера красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«У кого хватило ума вывозить Промеса из России на сборы? Кто из двух спортивных директоров “Спартака” принимал это решение и понесёт ответственность? Такое ощущение, что менеджеры так и не поняли, куда попали, управляя клубом как в игре FIFA 24, а тут, оказывается, ещё поле живое и игрок настоящий», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вчера, 29 февраля, Промес был задержан полицией в дубайском аэропорту. Перед этим 32-летнего футболиста не пустили в самолёт, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом», который состоится 2 марта.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в контрабанде больше 1 тонны наркотиков. Также футболиста осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату.

Промес перешёл в «Спартак» из «Аякса» в феврале 2021 года. Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает вингера в € 6 млн.

В нынешнем сезоне Промес сыграл 21 матч, забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач.

 «Уйди с дороги!» Овечкин нецензурно выругался на судью
Ничушкин прошёл программу помощи НХЛ и вернулся!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь