Ахметов: Читаю биографию Коби Брайанта. Интересно что-то перенять

— Ты не играешь в футбольные симуляторы, в отличие от многих, но читаешь. Какую книгу взял с собой на сборы?

— Я читаю Коран. Еще читаю биографию Коби Брайанта. Все знают, что Коби был ментально очень сильным, работал день и ночь. Интересно, как он добился таких высот.

— Пристально следишь за НБА?

— Нет, просто знаю таких великих спортсменов, слежу за ними, стараюсь что-то перенять.

— Последняя книга, которая тебя впечатлила?

— Мне понравился роман «Убить пересмешника». Но в последнее время читаю биографии: Криштиану Роналду, Андреа Пирло, сейчас вот Брайант.

— Биографии тебя мотивируют?