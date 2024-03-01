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11:42 (мск), источник: Sport24

Петржела: «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство в РПЛ. Тем более с одним приобретением

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

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Петржела: «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство в РПЛ. Тем более с одним приобретением" | Источник: Sport24

«По моему мнению, во втором круге между “Зенитом” и “Спартаком” будет победа питерского клуба. А выиграют они за счет опыта. У “Спартака”, конечно, есть шанс. Но убежден, что победа будет на стороне “Зенита”. Этот клуб всегда играет на высоком уровне, и в составе которого сильнейшие футболисты.

Для “Зенита” эта игра будет важной, потому что на зимний перерыв они ушли не на первом месте. А “Спартаку” будет тяжело бороться за чемпионство. Тем более с одним приобретением, который сделал московский клуб, вряд ли можно рассчитывать на высокие места. Первый матч будет скромным и не ожидаю высокой результативности», — цитирует Петржелу Odds.ru.

В зимнее трансферной окно «Спартак» приобрел нападающего Манфреда Угальде у «Твенте» за 13 млн евро.

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