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12:46 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» и «Краснодар» — это битва идеологий

Колонка Дорского.

Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.ru

Мы свидетели уникального момента: «Зенит» Сергея Семака впервые вступает в весну отстающим, а не лидером. В эпоху гегемонии «Зенит» уходил на зиму минимум с одним очком преимущества — и тогда, в сезоне-2018/19, его тоже преследовал «Краснодар».

«По сложности мой первый сезон в “Зените” похож на нынешний», — сказал Семак в середине февраля. Пять лет назад Петербург разорвал лигу во второй половине сезона мощнейшими трансферами: у «Шахтера» купили Ярослава Ракицкого, у «Боки Хуниорс» — Вильмара Барриоса, у «Рубина» — Сердара Азмуна. Сейчас «Зенит» тоже стал самым активным закупщиком среди топов: на края атаки подписали Артура и Педро (его переход оформили еще летом, когда бразильцу не исполнилось 18 лет), в центр обороны — Нино, обойму в середине поля расширили за счет Ильзата Ахметова, который осенью был запасным вингером «Краснодара».

В сравнении трансферных кампаний Семак уже осторожнее: «Тогда прекрасно понимали, какие позиции нужно закрыть, кто именно необходим, было время подготовиться. Сейчас мы берем крепких игроков, которые усилят обойму. Нельзя сравнивать футболистов, которые пришли сейчас, с теми, кто был лидером в своих сборных. Это другая ситуация, скорее работа на перспективу, более кропотливый и тяжелый труд».

Несмотря на оценку Семака и двухочковое отставание, в чемпионской гонке мы все равно отталкиваемся от «Зенита». За Петербург — опыт, сильнейшая средняя линия в лиге, бешеная конкуренция в обороне и лучший бомбардир чемпионата Кассьерра, который и на сборах был сверхрезультативен (6+4).

На этом фоне «Краснодар» скромен, даже с четырьмя большими звездами лиги (Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба). «Президент и гендиректор знают, что нам нужны футболисты. Мы говорили об этом в последние полтора-два месяца. Нам нужны игроки на две позиции. Может быть, на три, если кто-то из футболистов уйдет», — говорил Владимир Ивич сразу после первой части сезона. Вероятно, этот план не выполнен.

Ильзат Ахметов перешел из «Краснодара» в «Зенит» | Источник: Чемпионат.com

Во-первых, еще в начале января из «Краснодара» в «Зенит» перешел Ахметов. Очевидно, допуская продажу кого-то из игроков, Ивич имел в виду не Ахметова (главные кандидаты — Алонсо и Сперцян), но все-таки в первой части сезона Ильзат был одним из главных запасных «Краснодара» — десять выходов по ходу матча. Во-вторых, приобретение на фланг атаки «Краснодар» сделал только в последний день трансферного окна: 29-летний бразилец Виктор Са будет адаптироваться к новым требованиям и партнерам уже в официальных матчах.

В-третьих, «Краснодар» больше искал игрока на правый фланг атаки: вели переговоры с вингером «Ривер Плейта» Пабло Солари, полузащитником «Браги» Альваро Джало и игроком ПАОК Андрия Живковичем (последние двое могут сыграть и слева, но в этом сезоне в основном располагаются справа). Это гораздо более статусные трансферы, чем подписание Виктора Са в последний день (тем более в «Ботафого» в основном играл слева), а Солари и Джало обошлись бы «Краснодару» в более чем 10 миллионов евро.

Почему здесь важна цена? Покупка сильно выше 10 млн евро (за Джало «Брага» изначально просила 17 млн и бонусы) показала бы чемпионские амбиции «Краснодара» этой весной, готовность бороться на максимуме в том числе за пределами поля. В этом «Краснодар» по-прежнему антагонист «Зенита», который, по информации Sports.ru, прошлым летом хотел приобрести не просто качественную, а статусную замену Малкому (под этот критерий отлично подходил Давид Нерес из «Бенфики»).

Конечно, антагонизм «Краснодара» и «Зенита» не только в готовности вываливать большие деньги за одного игрока.

Это чемпионская гонка частного клуба и клуба огромной корпорации.

Это чемпионская гонка команды, в старте которой играют четыре воспитанника (еще двое готовы выскочить со скамейки), и команды, в оптимальном составе которой на сборах выходит один игрок, родившийся в России. Забавно, что этот игрок — воспитанник «Краснодара».

Парадокс, но то, что сейчас выглядит недостатками зимы «Краснодара», вполне может превратиться в главные преимущества команды Ивича на финише сезона. Отсутствие дорогого правого вингера позволит чаще появляться на поле Олусегуну, одному из самых дисциплинированных крайних форвардов РПЛ.

У «Зенита», наоборот, перестройка в режиме онлайн. Классная игра Педро на сборах обрекает Семака на тяжелый поиск третьего нелегионерского слота в старте: скорее всего, придется убирать либо Эраковича (тогда в основе выйдет гражданин ЕАЭС Алип), либо Педро (тогда играет Мостовой). Такой поиск — отсутствие твердого старта и возможные проблемы в раздевалке.

Возобновление битвы за золото РПЛ — уже через несколько часов.

Очень хочется, чтобы праздник соответствовал этим огромным ожиданиям.

Александр Дорский

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