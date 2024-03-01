Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Альмерия
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Первая лига
2.03
Енисей
Торпедо
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Червиченко: В матче со «Спартаком» большинство будет против «Зенита» — команда без россиян

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Спартак"

«“Зенит” в скором времени вообще не будет иметь российских игроков в составе, судя по тому, что говорят. С одной стороны, интересно — мы никогда не видели, что у нас российская команда практически без россиян. Думаю, большинство в стране будет болеть теперь против “Зенита”, если взять хотя бы этот показатель.

Мне было бы интересно, если бы “Спартак” выиграл или сыграл вничью. Это дало бы “Краснодару” больше шансов стать чемпионами. Я в текущем сезоне болею за “Краснодар” и хочу, чтобы они стали чемпионами. Во-первых, разбавят постоянное нахождение “Зенита” на первой строчке. Во-вторых, это будет награда Галицкому за многолетние траты и любовь к футболу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
Медведев и Рублёв в шаге от русского финала!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь