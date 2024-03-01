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12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о своей свадьбе

25-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков рассказал о своей свадьбе.

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о своей свадьбе | Источник: Чемпионат.com

«Было классно, если честно, впервые такое. Эта идея зародилась, когда мы вместе были до сборов в Дубае в том же отеле. Я с женой и Федя с будущей женой тогда ещё. И просто обсуждали какой-то момент и решили вот это сделать. Как понять, что встретил ту самую женщину? Мы, например, долгое время общались, были друзьями, а потом эта дружба перетекла во что-то большее», — сказал Обляков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне Обляков провёл 21 матч с учётом всех соревнований, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 10 млн.

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