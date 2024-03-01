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15:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Локомотиве» не сомневаются, что Дзюба выполнит условия автопродления контракта

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим железнодорожников Артемом Дзюбой.

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В «Локомотиве» не сомневаются, что Дзюба выполнит условия автопродления контракта | Источник: Спорт-Экспресс

— Контракт Артема Дзюбы заканчивается летом. Заинтересован ли «Локомотив» в подписании нового соглашения?

— Как вы знаете, из-за незначительного повреждения во время второго сбора Артем работал не в Абу-Даби с командой, а в Баковке с индивидуальным тренером. Я приезжал на базу, посмотрел тренировку, и после мы с ним поговорили. Могу заверить, что и Дзюба хочет продолжить играть в «Локомотиве», и клуб в этом заинтересован. Он в хорошей форме. Уверен, в оставшихся матчах сезона Артем проявит свои лучшие качества.

— При этом в контракте Дзюбы есть опция автопродления на один сезон. Если игрок не выполнит условие, вы все равно предложите контракт?

— Я абсолютно не сомневаюсь в том, что Артем выполнит условия для автоматической пролонгации.

— Но по сравнению с прошлой весной его результативность снизилась.

— А новая весна — впереди. С Дзюбой вопрос закрыт — мы довольны его ролью в команде: тем, как он выкладывается на каждой тренировке и в матчах, нацелен на результат и передает лучшие качества настоящего спортсмена молодым футболистам. Рассчитываем, что Артем и дальше будет приносить пользу «Локомотиву». Наша система подготовки, процесс реабилитации и восстановления позволят это сделать.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

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