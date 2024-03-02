«Ростов» победил «Крылья Советов» в первом матче весны. У Роналдо — голевая передача | Источник: «Ростов»

«Ростов» и «Крылья Советов» открыли вторую половину чемпионата. В первом круге команда Осинькина разгромила желто-синих со счетом 5:1, но с тех пор многое изменилось, включая составы — что во многом и помогло Карпину победить.

К первому после долгого перерыва матчу команды подошли по-разному. Валерий Карпин выпустил в старте двух новичков — на фланге атаки вышел Роналдо, помогать Осипенко отправился Умар Сако. Но и плохие новости для ростовчан тоже были — из-за травм игру пропустили нападающий Комличенко и полузащитник Уткин. Их заменили Голенков и Байрамян.

А вот Осинькин не стал сильно обновлять состав. Ставший, пожалуй, самым громким трансфером «Крыльев» зимой вингер Орозко остался в запасе. Без потерь у самарцев тоже не обошлось — Бенхамин Гарре и Александр Солдатенков из-за травм в заявку не попали. Тренер «Крыльев» так прокомментировал ситуацию: «Гарре уехал в конце первого сбора, он проходит восстановление. Надеемся, что в ближайшее время его увидим. Солдатенков продолжает лечить голеностоп. Он практически здоров. Орозко совершил космическое путешествие после того, как мы договорились о его переходе. Он не так много тренировался… У него есть потенциал. Мы на него рассчитываем».

То ли из-за отсутствия некоторых лидеров у самарцев, то ли из-за изменений в «Ростове», но игра с самого начала совершенно не была похожа на матч первого круга. Хозяева поля забрали контроль, да и новички пришлись к месту — Роналдо уже на 3-й минуте посадил Максима Витюгова на желтую карточку, а Умар Сако оборвал несколько самарских атак.

Однако кроме контроля «Ростов» ничего долгое время не мог предложить. Обновленные фланги (Мохебби — Роналдо) работали активнее, чем до зимней паузы, но этого не хватало для создания слишком опасных моментов. «Крылья», хоть и пребывали в атаке в анабиозе, оборонялись надежно.

Впрочем, долго под таким прессингом находиться было сложно — на 29-й минуте «Ростов» открыл счет после одного из двух своих угловых. Получилось красиво — Щетинин подал прямо в ногу Голенкову, и тот с лету отправил мяч в ворота Ломаева. Праздновать Егор не стал — он воспитанник «Крыльев». После гола ростовчане создали еще пару опасных моментов, а самарцы так и не проснулись в первом тайме — к перерыву все выглядело однозначно в пользу хозяев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-33352573&hd=2&id=456245407&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй тайм начался совершенно по-другому. «Ростов» не сбавил обороты, но «Крылья» завелись и стали чуть больше похожи на себя прошлогодних. Хозяева начали ошибаться (больше всех — отлично игравший в первом тайме Сако), и на 48-й минуте Салтыков едва не воспользовался этим — опаснейше ударил из пределов штрафной, но Песьяков спас.

Следом начались качели. На 54-й мог забивать Байрамян, на 69-й — Мохебби, а на 73-й мощно, но неточно стрельнул Денис Якуба. На поле появились новые люди — Осинькин выпустил и Орозко, и не впечатляющего в последнее время Писарского. Но точку в матче поставили замены Карпина — тренер ростовчан дал шанс Ивану Комарову и Алексею Миронову, и первый всего через две минуты после выхода на поле похоронил интригу. Кстати, с передачи Роналдо — Комаров пробил, и мяч от колена Евгеньева залетел в ворота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-33352573&hd=2&id=456245410&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Последний опасный момент в игре остался за «Крыльями». Новичок Франко Орозко обыграл трех защитников «Ростова» и выстрелил издали — чуть мимо створа, но все равно опасно. Этот удар случился на 89-й минуте, и больше ни в оставшееся время, ни в добавленное команды ничем не отметились.

Вряд ли Игорь Осинькин остался доволен первой официальной игрой «Крыльев» в году — самарцы завелись слишком поздно и выступили явно хуже, чем могли. А вот Карпин и «Ростов», напротив, могут насладиться моментом — разгром из первого круга, конечно, не отомщен, но результат есть, и новички выступили неплохо.