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03:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел» пройдёт в «Лужниках»

Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и воронежский «Факел» пройдёт в «Лужниках».

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Матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел» пройдёт в «Лужниках» | Источник: Чемпионат.com

«В соответствии со статьёй 10.5.2 регламента РПЛ матч 20-го тура между ФК “Спартак-Москва” и АФК “Факел” состоится 10 марта в 19:00 мск на стадионе “Лужники” в Москве», — сказано в заявлении на официальном сайте РПЛ.

Пункт 10.5.2 регламента РПЛ гласит: «В случаях неготовности футбольного поля основного Стадиона (несоответствия его Регламентным требованиям) за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Матча Стадион к проведению Матча не допускается. Матч проводится на Стадионе, заявленном Клубом в качестве резервного, при условии, что он допущен к проведению Матчей. В случае если по каким-либо причинам Матч не может быть проведён ни на одном из заявленных Клубом Стадионов, место и время начала Матча определяет РПЛ в срок не позднее 9 (девяти) дней до установленной Календарём даты проведения Матча. При этом все расходы, связанные с организацией Матча, несёт Принимающий Клуб. Также Принимающий Клуб компенсирует Клубу-сопернику документально подтверждённые транспортные расходы, а также расходы на проживание команды, понесённые в связи с переносом Матча».

Напомним, ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и Стандартам РФС и приняла решение о временной приостановке проведения там футбольных матчей.

Премьер-лига 2023/2024
Тур 20, 10.03.2024, 19:00

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