Матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел» пройдёт в «Лужниках»

Пункт 10.5.2 регламента РПЛ гласит: «В случаях неготовности футбольного поля основного Стадиона (несоответствия его Регламентным требованиям) за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Матча Стадион к проведению Матча не допускается. Матч проводится на Стадионе, заявленном Клубом в качестве резервного, при условии, что он допущен к проведению Матчей. В случае если по каким-либо причинам Матч не может быть проведён ни на одном из заявленных Клубом Стадионов, место и время начала Матча определяет РПЛ в срок не позднее 9 (девяти) дней до установленной Календарём даты проведения Матча. При этом все расходы, связанные с организацией Матча, несёт Принимающий Клуб. Также Принимающий Клуб компенсирует Клубу-сопернику документально подтверждённые транспортные расходы, а также расходы на проживание команды, понесённые в связи с переносом Матча».