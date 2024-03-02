Футболист ЦСКА Мухин рассказал о мечте поиграть в Англии

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Максим Мухин мечтает играть в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом он рассказал на церемонии награждения детей в рамках совместного проекта ВЭБ.РФ и ЦСКА «1 000 юных футболистов».

«У меня мечта — играть в АПЛ. Я понимаю, что туда сложно попасть, — сказал Мухин. — Мне нравится команда “Манчестер Юнайтед”. Если я буду верить в себя, как вы, то думаю, все получится».