ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного судьи выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

В данный момент ЦСКА находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 18 играх. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 15 очками после аналогичного количества встреч.