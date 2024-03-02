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13:52 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Сегодня, 2 марта, в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА встретится с «Оренбургом».

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Источник: РИА "Новости"

Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного судьи выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Стали известны стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Обляков, Гаич, Мендес, Файзуллаев, Чалов, Давила.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Томпсон, Михайлов, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.

В данный момент ЦСКА находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 18 играх. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 15 очками после аналогичного количества встреч.

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