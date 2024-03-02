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15:29 (мск), источник: ТАСС

Дзагоев стал функционером ЦСКА

Игрок завершил карьеру в ноябре 2023 года.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА занял должность селекционера красно-синих. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Последние недели Дзагоев проходил стажировку в спортивном блоке клуба, — сказано в сообщении. — В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа».

В ноябре Дзагоев завершил карьеру в возрасте 33 лет, его последним клубом была греческая «Ламия», за которую он выступал с сентября 2023 года. С 2008 по 2022 год полузащитник выступал за ЦСКА, в составе которого четыре раза выиграл Кубок России, трижды побеждал в чемпионате и суперкубке страны. По ходу карьеры Дзагоев также играл за казанский «Рубин», в составе которого выиграл Мелбет — Первую лигу, второй по силе дивизион чемпионата России. За национальную сборную Дзагоев провел 59 матчей, забив 9 голов и сделав 8 передач.

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