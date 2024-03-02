«Краснодар» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Матч начнётся в 16:30 мск.

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на текущий момент занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Рубин» заработал 28 очков и расположился на седьмой строчке.