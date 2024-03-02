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16:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Рубин».

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Источник: ФК "Краснодар"

Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Матч начнётся в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Оласа, Тормена, Сперцян, Ленини, Кади, Олусегун, Дэвид, Виктор Са.

«Рубин»: Дюпин, Грицаенко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Ломовицкий, Безруков, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку.

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на текущий момент занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Рубин» заработал 28 очков и расположился на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0. Голами отметились нападающий Джон Кордоба и вингер Олакунле Олусегун.

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