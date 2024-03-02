Тренер «Спартака» Абаскаль из Москвы будет следить за матчем с «Зенитом»

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль из-за дисквалификации будет следить за матчем 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» из Москвы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «Спартака».

Матч пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.

«Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», — сообщили в пресс-службе.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 7 декабря 2023 года дисквалифицировал Абаскаля на три матча, один из них — условно. Абаскаль уже пропустил игру с самарскими «Крыльями Советов» (3:0) 9 декабря.