Тренер «Спартака» Абаскаль из Москвы будет следить за матчем с «Зенитом»
Игра пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.
Игра пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль из-за дисквалификации будет следить за матчем 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» из Москвы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «Спартака».
Матч пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.
«Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», — сообщили в пресс-службе.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 7 декабря 2023 года дисквалифицировал Абаскаля на три матча, один из них — условно. Абаскаль уже пропустил игру с самарскими «Крыльями Советов» (3:0) 9 декабря.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.