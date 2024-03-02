«Оренбург» вырвал ничью в матче с ЦСКА

Встреча, прошедшая в Москве в субботу, завершилась со счетом 1:1. На 81-й минуте в составе армейцев мяч забил Тамерлан Мусаев, который дебютировал за армейскую команду в Российской премьер-лиге (РПЛ). В декабре форвард перешел в ЦСКА из калининградской «Балтики». Ответный гол забил на четвертой добавленной ко второму тайму минуте Матиас Перес.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-353784&hd=3&id=456245372&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый официальный матч после травмы провел защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Футболист получил повреждение голеностопа 15 июля в матче за Суперкубок России против петербургского «Зенита» и с тех пор не появлялся на поле в официальных играх. Дивеев пропустил из-за повреждения более полугода.