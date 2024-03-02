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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оренбург» вырвал ничью в матче с ЦСКА

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.

Оренбург
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Москве в субботу, завершилась со счетом 1:1. На 81-й минуте в составе армейцев мяч забил Тамерлан Мусаев, который дебютировал за армейскую команду в Российской премьер-лиге (РПЛ). В декабре форвард перешел в ЦСКА из калининградской «Балтики». Ответный гол забил на четвертой добавленной ко второму тайму минуте Матиас Перес.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый официальный матч после травмы провел защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Футболист получил повреждение голеностопа 15 июля в матче за Суперкубок России против петербургского «Зенита» и с тех пор не появлялся на поле в официальных играх. Дивеев пропустил из-за повреждения более полугода.

В следующем туре ЦСКА 8 марта на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов», а «Оренбург» 10 марта примет калининградскую «Балтику».

ЦСКА
1:1
Первый тайм: 0:0
Оренбург
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