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17:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Совет директоров «Спартака» не планирует обсуждать отставку Абаскаля

В «Спартаке» на следующей неделе состоится заседание совета директоров, сообщает Metaratings.

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Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, на заседании подведут промежуточные итоги текущего сезона и обсудят ситуацию в клубе.

Кроме того, утверждается, что к рассмотрению не планируется вопрос возможной отставки главного тренера команды Гильермо Абаскаля из-за его решения уехать в Москву в день матча против «Зенита» в 19-м туре РПЛ. При этом он должен будет обосновать свой отъезд.

Ранее стало известно, что Абаскаль не будет присутствовать на матче против «Зенита». Он будет следить за игрой 19-го тура РПЛ на базе московской команды.

34-летний испанский специалист был дисквалифицирован на три матча (один — условно) после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«Спартак» 2 марта на выезде сыграет с «Зенитом». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

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