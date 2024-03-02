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18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Урал».

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УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/akhmatgrozny

Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 19:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Тодорович, Челикович, Ловат, Гандри, Тимофеев, Камилов, Олейников, Садулаев, Конате.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Бегич, Итало, Сунгатулин, Мишкич, Бочеров, Ионов, Бикфалви.

После 19 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 17 очков и занимает 13-е место. «Урал» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 19 очков и расположился на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Мохамед Конате, который успешно реализовал 11-метровый удар.

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