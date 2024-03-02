«Ахмат» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Источник: https://vk.com/akhmatgrozny

Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 19:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Тодорович, Челикович, Ловат, Гандри, Тимофеев, Камилов, Олейников, Садулаев, Конате.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Бегич, Итало, Сунгатулин, Мишкич, Бочеров, Ионов, Бикфалви.

После 19 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 17 очков и занимает 13-е место. «Урал» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 19 очков и расположился на 12-й строчке.