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18:36 (мск), источник: ТАСС

Лидер РПЛ «Краснодар» не смог обыграть дома «Рубин»

Казанцы ушли от поражения на 90-й минуте.

Краснодар
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://t.me/fckrasnodar

ТАСС, 2 марта. «Краснодар» и казанский «Рубин» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Гол у хозяев забил Олакунле Олусегун (36-я минута), у гостей отличился Рустамжон Ашурматов (90). На 14-й минуте игры защитник хозяев Сергей Петров получил повреждение и был заменен.

В первом круге краснодарский клуб на выезде одержал победу со счетом 2:0.

Подопечные Владимира Ивича прервали серию из двух побед в РПЛ, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 39 очков после 19 игр, у идущего на втором месте «Зенита» 36 очков после 18 игр. Казанский клуб поднялся на шестое место, набрав 29 очков.

В следующем туре «Краснодар» 8 марта на выезде сыграет с «Ростовом», «Рубин» днем позднее примет «Пари Нижний Новгород».

Краснодар
1:1
Первый тайм: 1:0
Рубин
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