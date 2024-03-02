«Зенит» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ
Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».
Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».
Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Матч начнётся в 19:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Зенит»: Адамов, Сантос, Фернандес, Эракович, Нино, Вендел, Барриос, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Зобнин, Мартинс, Пруцев, Медина, Угальде, Соболев.
В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Зенит» выиграл у «Спартака» со счётом 3:1. В составе сине-бело-голубых голами отметились нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Вендел, оформивший дубль. Единственный гол красно-белых забил нападающий Александр Соболев.
После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Спартак» заработал 30 очков и расположился на пятой строчке.