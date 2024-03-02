Зарема Салихова: всё чаще возникает мысль: «А тем ли мы оставили “Спартак”?»

«Менеджеры Лукойла очень красиво и правдоподобно рассказывали, что их цель — не ручное управление спортивным блоком и тренерским штабом, выработали стратегию повышения эффективности управления, для этого избрали новый совет директоров и назначили новых менеджеров. Коллегиальное управление будет осуществляться с учётом мнения футбольных экспертов. Самое главное, неограниченные финансовые вливания как в трансферы, так и на деятельность всего клуба.



В итоге на март 2024:



1) поле не готово;



2) конфликт с капитаном команды;



3) лучший игрок не с командой;



4) тренер кидает команду в самой сложной принципиальной игре сезона;



5) в медиа поле клуб перестал быть дерзким, смелым, а стал лишь филиалом пресс-службы Лукойла;



6) благотворительный фонд “Спартак детям” закрыт, а новый не создан до сих пор;



7) простили долги Газизову по всем выигранным судам. Зачем?



Сезон ещё не закончен, всё чаще возникает мысль: “А тем ли мы оставили клуб?” — приводит слова Салиховой Metaratings.