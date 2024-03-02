Жёсткая развязка для «Краснодара» в игре с «Рубином»! Ивич был в ярости из-за своего штаба

Краснодар — Рубин — 1:1, видео, голы Олусегуна и Ашурматова, обзор матча, 2 марта 2024 года, чемпионат России, РПЛ | Источник: Чемпионат.com

«Краснодар» неожиданно отдал два очка в домашнем матче с «Рубином» и может потерять единоличное лидерство, если «Зенит» выиграет у «Спартака».

«Краснодар» продолжает играть без дисквалифицированного Кордобы. Матч с «Рубином» лидер РПЛ начинал с атакующим трио Виктор Са (справа) — Олусегун (слева) — Мозес Кобнан (впереди). Бразилец Виктор Са — зимний новичок, который всего неделю назад присоединился к команде. Тем не менее вышел в основе. А вот ещё один дорогостоящий новичок Кастаньо почему-то остался на скамейке запасных, а на позиции опорника появился Ленини, который хотел уйти из «Краснодара» в январе-феврале.

В основу «Рубина» были включены два новичка — Йочич (центрхав в схеме 5−4−1) и Шабанхаджай (левый инсайд). В запасе остались Биелович и Тахери. Казанцы ожидаемо отдали мяч «Краснодару» и спокойно защищались: верхняя пятёрка встречала «быков» в центре поля, а остальные охраняли подступы к штрафной. Поскольку встречались две очень рациональные команды, мы увидели тактические «шахматы» от Владимира Ивича и Рашида Рахимова. Бывает, тренеры играют «в Чапаева» на футбольном поле, но это не тот случай. Темп был невысоким, игра — достаточно осторожной.

«Краснодар» быстро потерял травмированного Петрова. Вышел более атакующий правый защитник Волков, и «быки» тут же перестроились: фактически отзеркалили схему «Рубина», стали играть 3−4−2−1. Универсал Виктор Са превратился тут же в левого латераля. Ему не привыкать. Лидер РПЛ создавал опасность, прежде всего после угловых, но и «Рубин» мог использовать это оружие. Всё-таки в Краснодаре сошлись команды, забивающие чаще всего со стандартов наряду с «Локомотивом». Первые голевые моменты хозяева соорудили после двух угловых в течение минуты: удар Тормены потащил Дюпин, а Алонсо пробил головой в перекладину.

«Рубин» вполне мог уйти на перерыв при положительном для казанцев счёте 0:0, но в конце первого тайма подвёл Дюпин. Голевая атака началась с паса Сафонова, а продолжилась длинным забросом за спины защитникам. Голкипер казанцев выбежал за пределы штрафной и не попал по мячу — Олусегун забивал в пустые ворота. Проще гола после какой-либо комбинации, наверное, не придумать.

После перерыва команда Ивича контролировала мяч без лишней спешки и выманивала казанцев на свою половину поля с целью использовать свободное пространство. «Рубин» вынужден был так или иначе раскрываться. Эпизодами быстрые ответные атаки у «Краснодара» действительно проходили. Хороший шанс забить второй гол имел Мозес Кобнан, которого разрезающим пасом выводил фактически один на один Кади Боржес. Однако в этом моменте исправился Дюпин — совершил классный сейв. А затем случилась большая неприятность для хозяев: Сперцян заработал четвёртую жёлтую карточку в нынешнем сезоне РПЛ, а значит, пропустит следующий матч с «Ростовом».

Команде Рахимова не хватало остроты в атаке. В середине второго тайма тренер «Рубина» заменил Шабанхаджая, который незадолго до своего ухода с поля отметился неопасным ударом низом в створ из-за штрафной. Сафонова таким не пробьёшь. Вообще, новички команд не запомнились чем-либо, кроме исполнительности. Видно, что это легионеры нормального уровня, вот только иногда в дебютных матчах люди прыгают выше головы и творят чудеса. Сегодня ничего подобного не случилось.

Казалось, «Краснодар» доведёт дело до минимальной победы, однако «Рубин» спасли его стандарты. Две подачи на 89-й и 90-й минутах — два голевых момента. Если в первом случае Сафонов потащил после навеса справа и удара с нескольких метров, то во втором и он оказался бессилен. Тут ключевую ошибку допустил защитник сборной России Волков, упустивший в собственной вратарской автора гола Ашурматова.

Так «Краснодар» отдал победу. А Ивич в ярости сорвался на своих ассистентов, долго готовивших замену перед пропущенным мячом. По ударам в створ хозяева тоже не превзошли «Рубин» (6:6), так что это вообще был не лучший матч для «быков».