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21:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Семенова принес «Ахмату» победу над «Уралом» в матче РПЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Ахмат
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Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:0. На 72-й минуте мяч забил Андрей Семенов.

«Ахмат», набрав 20 очков, обошел имеющий 19 баллов «Урал» и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем туре «Ахмат» 9 марта на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Урал» в тот же день примет петербургский «Зенит».

Ахмат
1:0
Первый тайм: 0:0
Урал
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