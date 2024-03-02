Гол Семенова принес «Ахмату» победу над «Уралом» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:0. На 72-й минуте мяч забил Андрей Семенов.

«Ахмат», набрав 20 очков, обошел имеющий 19 баллов «Урал» и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем туре «Ахмат» 9 марта на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Урал» в тот же день примет петербургский «Зенит».