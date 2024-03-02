«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге прошла в присутствии 57 865 зрителей.

Посещаемость на прошедшем матче стала рекордной для нынешнего сезона РПЛ. Прежний рекорд был установлен 11 ноября, когда встречу «Зенита» и «Краснодара» (1:1) в Санкт-Петербурге посетил 46 701 зритель. Также данный результат стал рекордным для стадионов РПЛ после введения карты болельщика. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.