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22:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» прервал рекордную голевую серию «Зенита» в РПЛ

Московский «Спартак» прервал рекордную голевую серию «Зенита» в Российской Премьер-Лиге, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Зенит
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фотографии

До сегодняшнего матча питерцы забивали в 25 матчах РПЛ подряд и в 58 домашних играх подряд. Обе серии были рекордными в истории чемпионатов России.

Напомним, сегодня, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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