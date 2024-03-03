Медведев оценил результат матча «Зенита» и «Спартака» в РПЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболисты петербургского «Зенита» не наиграли на победу в матче с московским «Спартаком», а «красно-белые» заслужили ничью, считает председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Зенит» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице и уступает два балла лидирующему «Краснодару». «Спартак» с 31 очком идет четвертым. Столичный клуб впервые с сентября 2018 года не проиграл в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата страны.